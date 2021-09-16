طالع.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2021 جميع طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية

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لا يزال الكثير من المواطنين من أولياء الأمور والطلاب يتطلعون إلى معرفة موعد تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2021، والتى سبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرب إعلانها على الموقع الرسمي.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ثانوية عامه والدبلومات الفنية

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وفقًا لما أشارت إليه وزارة التعليم العالى، فإن موعد التنسيق بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة يبدأ فى الثامن عشر من شهر سبتمبر، وينتهى الـ 20 من شهر سبتمبر المقبل.

ميعاد بدء التسجيل فى تنسيق المرحلة الثالثة

خلال تلك الفترة المحددة للتقديم فى تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، فإنه يمكن للطلاب تحديد الكليات أو المعاهد اللاتى يرغبن فى الانضمام إليها، وعند فتح باب التقديم يمكن للطلاب التقدم لتسجيل الرغبات.

وكانت وزارة التعليم العالى، قد أكدت فى تصريحات صحفية أن تنسيق المرحلة الثالثة سيبدأ بمجرد الانتهاء من غلق باب القيد بالنسبة لطلاب الذين تقدموا للتسجيل فى تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة.

تنسيق المرحلة الثالثة.. درجات الالتحاق بالكليات

أشارت وزارة التعليم العالى أيضًا إلى الدرجات التى يمكن من خلالها التسجيل فى تلك المرحلة، حيث أن مجموع الدرجات ستكون عند 205 درجة فأكثر، أى بنسبة 50%.

ووفقًا للأرقام الصادرة من الوزارة، فإن حوالى 70 ألف طالب سيتقدموا بالتسجيل فى تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، منهم أكثر من 45 ألف طالب بالشعبة العلمية وأيضًا 24 ألف طالب فى الشعبة الأدبية.

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وتجدر الإشارة إلى أن الطلاب الذين أدوا الامتحانات فى الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة يبلغ عددهم 160 ألف طالب.

المرحلة الثالثة التى ينتظرها الكثير من الطلاب، والتى قد أشرنا إلى قرب البدء فى التسجيل فيها، لزم الإشارة إلى أنه يمكن للطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل فى المرحلة الثانية أن يتقدموا أيضًا للتسجيل فى المرحلة الثانية، وذلك فرصة للطلاب أن يسجلوا أنفسهم فى تلك المرحلة.

كما أنه يمكت تسجيل الرغبات بالنسبة للطلاب الراغبين فى المرحلة الثالثة أن يتقدموا بالتسجيل، من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحدةة، كما يمكن التسجيل إلكترونيًا وهو النظام المتبع من الوزارة لرغبتها فى عدم وجود تزاحم مما يسبب الإصابة من فيروس كورونا.