/650501/مدبولي-مصر-حريصة-على-بكل-مؤسساتها-في-تنفيذ-المشروعات-التي-تلبي-طموحات-الشعب-الليبي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيارة عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، تعد من الزيارات التاريخية، مشيرا إلى أن الروابط التاريخية بين البلدين لا تحتاح للتأكيد عليها، حيث ان مصر مستمرة في تحقيق الدعم لتحقيق طموحات الشعب الليبي.

دوت الخليج

وأضاف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل الدعم لانجاز خارطة الاستقرار اليسياسي في ليبيا ، موضحا ان الرئيس السيسي أكد صباح اليوم خلال لقائة بالسيد عبد الحميد الدبيبة على دعم مصر حكومة وشعبا لليبيا والعمل على حث الاطراف على تنفيذ خارطة الاستقرار بكل مستوياتها.

دعم مصر حكومة وشعبا للاستقرار الشعب الليبي

واشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم مناقشة مجالات التعاون بين البلدين حيث تم الاتفاق على مشروعات التعاون، ومشروعات تنفيذية سوف يتم تنفيذها في على أرض لبييبا في مجالات عديدة سواء الطاقة او الاسكان او البنى الاساسية ومجال التدريب الأمني ومجال التجارة الصناعة وغير ذلك من المجالات .

علاقات وثيقة بين البلدين

ونوه إلى أن عقد هذه اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، يأتي بعد 12 سنة من التوقف وهو ما يؤكد العلاقات الوثيقة بين البلدين، مؤكدا حرص مصر ومشاركتها بكل مؤسساستها في تنفيذ كل المشروعات التي تلبي طموحات الشعب اللليبي.

هذا واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالسيد الدبيبة في زيارته إلى مصر للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، مؤكداً سيادته الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى الشقيقة ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً.

كما شدد الرئيس على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، فضلاً عن تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية وتوحيد الجيش الوطني الليبي لحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل ارادته الحرة. كما أشاد السيد الرئيس بمساعي حكومة الدبيبة على المستوى الداخلي لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي، معرباً سيادته عن ثقته في قدرة الشعب الليبي الشقيق على التغلب على كافة التحديات الآنية التي تواجهه وصولاً إلى إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.

من جانبه؛ أكد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية التقدير والاعتزاز الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري البالغ الأهمية بقيادة حكيمة من السيد الرئيس في تثبيت السلم والاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، لا سيما فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية الليبية، ونقل الخبرات المصرية ذات الثقل في مجالات إعادة الإعمار والتنمية لليبيا، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الآمنة والكريمة، معرباً في هذا الإطار عن التطلع للارتقاء بالعلاقات المصرية الليبية في كافة المجالات لما فيه صالح الشعبين الشقيقين، ودعم الاستثمارات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة على الأراضي الليبية.