/650502/الدبيبة-وجود-حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-بالقاهرة-رسالة-إقليمية-لدور-مصر-الرائد-فى-المنطقة-والعالم

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن وجود الحكومة فى القاهرة بمثابة رسالة إقليمية بدور مصر الرائد فى المنطقة والعالم،معربا عن سعادته بعودة انعقاد اللجنة المصرية الليبية المشتركة، بعد انقطاع لمدة 10 سنوات، مثمنا العلاقات تاريخية التي تجمع بين البلدبن.

دوت الخليج يرصد تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة الليبية من القاهرة

و اعرب رئيس الحكومة الوطنية الليبية ن عبد الحميد الدبيبة، عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على عمق العلاقة بين مصر وليبيا ، وشدد على ضرورة العمل فى هذه الفترة الاستثنائية لدعم الجهود الرامية الى استقرار ليبيا.

العلاقات المصرية الليبية

هذا واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالسيد الدبيبة في زيارته إلى مصر للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، مؤكداً سيادته الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى الشقيقة ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً.

كما شدد الرئيس على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، فضلاً عن تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية وتوحيد الجيش الوطني الليبي لحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل ارادته الحرة. كما أشاد السيد الرئيس بمساعي حكومة الدبيبة على المستوى الداخلي لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي، معرباً سيادته عن ثقته في قدرة الشعب الليبي الشقيق على التغلب على كافة التحديات الآنية التي تواجهه وصولاً إلى إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.

من جانبه؛ أكد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية التقدير والاعتزاز الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري البالغ الأهمية بقيادة حكيمة من السيد الرئيس في تثبيت السلم والاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، لا سيما فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية الليبية، ونقل الخبرات المصرية ذات الثقل في مجالات إعادة الإعمار والتنمية لليبيا، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الآمنة والكريمة، معرباً في هذا الإطار عن التطلع للارتقاء بالعلاقات المصرية الليبية في كافة المجالات لما فيه صالح الشعبين الشقيقين، ودعم الاستثمارات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة على الأراضي الليبية.