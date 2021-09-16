لينك نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 2021.. ملاحق الثانوية العامة

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لينك نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 2021، يبحث الكثير من المواطنين خاصة أولياء الأمور والطلاب معرفة نتائج الدور الثاني، الذي سبق التسجيل فيه فى وقت لاحق، ونرصد فى التقرير التالى كافة التفاصيل:-

دوت الخليج

لينك نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 2021

محرك البحث جوجل تردد عليه كثيرًا فى الوقت الحالى عبارة لينك نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 2021، إذ يسعى الطلاب معرفة النتائج الخاصة بالكليات اللاتي أبدوا رغباتهم الالتحاق بها.

نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 2021

ونرصد فى التقرير التالى لينك نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 2021، وهو متوافر أيضًا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو يمكن فقط الضغط على الرابط التالى:- http://thanwya.emis.gov.eg/.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، فى تصريحات صحفية، أمان وسلامة إجراء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، وذلك فى ظل تطبيق كامل لكافة الاجراءات الاحترازية وأيضًا جرى وجود نظام أمني متكامل لتجنب حدوث أى مشاغبات أثناء الامتحانات.

نتيجة ملاحق الثانوية العامة

كما حددت الوزارة فى وقت لاحق مواعيد امتحانات الدور الثاني، الخاصة باللغة العربية والفيزياء والكيمياء والرياضات، وذلك بالنسبة للشعبة العلمية، وأيضًا امتحانات الشعبة الأدبية سواء لغة ثانية، أو جغرافيا وتاريخ.

امتحانات الثانوية العامة هذا العام جاءت فى ظل ظروف استثنائية للغاية، حيث مرت البلاد بوباء كورونا الذى أنهى حياة الملايين نظرًا لأعراضه الخطيرة على صحة المواطنين، وفى مصر حاولت من خلال الكشف السريع تجنب حدوث تطورات سيئة.

أدى الطلاب امتحانات الدور الثاني فى يسر بالغ، ولم ترصد الوزارة غير عدد قليل جدًا من التجاوزات.

وزارة التربية والتعليم، حددت عددًا من الشروط والقواعد خلال امتحانات الثانوية العامة والدور الثاني أيضًا من الامتحانات، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة مسبقًا فى الحضور، وأيضًا وضعت قواعد منضبطة لمنع الغش.

كما أن الوزارة طبقت خلال امتحانات العام الجارى كافة الاجراءات الاحترازية، وفى سياق الحرص على منع الغش، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فى وقت لاحق أنه سيتم منع حضور الطلاب الذين حاولوا الغش من دخول امتحانات العام المقبل.