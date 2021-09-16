أول صور من تقديم كيروش مديراً فنياً للمنتخب الوطني

ويستعرض دوت الخليج أول صور من المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني للمنتخب الوطني.

يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة احمد مجاهد, عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم الخميس ،من أجل تقديم المدير الفني الجديد للفراعنة كارلوس كيروش.

قبل بداية عمل المدير الفني كارلوس كيروش مع المنتخب الوطني , يتردد في كثير من الأذهان حول معرفتة المدرب للاعبين المصريين أو قيامة بتدريب أحدهم.

وكان إبراهيم حسن اللاعب المصري الوحيد الذي دربه البرتغالي كارلوس كيروش ولمدة مباراة واحدة فقط.

وقع الاختيار على إبراهيم حسن للانضمام لمنتخب العالم الذي يخوض مباراة تحت شعار «كرة القدم من أجل السلام» أمام منتخب البوسنة والهرسك في سراييڤو يوم 25 أبريل 2000.

كان الجهاز الفني لمنتخب العالم يقوده البرازيلي المخضرم كارلوس ألبيرتو باريرا يعاونه كيروش، وعندما شاهد الأخير إبراهيم حسن في التدريب طالبه بتسديد الكرات الثابتة خلال المباراة رغم وجود الأسطورة الإيطالي روبيرتو باچيو في الملعب.

الجدير بالذكر ان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول يتكون من :

ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.

ووائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا.

اقالة حسام البدري

الجدير بالذكر أن بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.

ولي حسام البدري قيادة الفنية لمنتخب مصر في سبتمبر لعام 2019، وقاد منتخب الفراعنة في 10 مباريات، حقق 5 انتصارات وتعادل في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

يعد ثنائي الأهلي مجدي “أفشة” ومحمد الشناوي الأكثر مشاركة تحت قيادة البدري ، حيث خاض كل منهما 9 مباريات، كما أن "أفشة" هو الأكثر مساهمة بالأهداف معه حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

يعد ثنائي الأهلي مجدي “أفشة” ومحمد الشناوي الأكثر مشاركة تحت قيادة البدري ، حيث خاض كل منهما 9 مباريات، كما أن "أفشة" هو الأكثر مساهمة بالأهداف معه حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.