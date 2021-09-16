/650494/الصين-تدين-صفقة-الغواصات-النووية-بين-أستراليا-وأمريكا-وفرنسا-طعنة-في-الظهر

ندد اليوم الخميس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، بالصفقة التي وصفتها غير مسئولة إطلاقا بشأن حصول أستراليا علي غوصات ذات الدافع النووي من الولايات المتحدة، في إطار شراكة جديد بين البلدين ومعها بريطانيا.

المتحدث باسم الخارجية الصينية

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني تشاو ليجيان، بأن التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في مجال الغوصات النووية يزعزع الأمن العام والاستقرار الإقليمي، ويكثّف سباق التسلح ويقوّض الجهود الدولية نحو عدم انتشار الأسلحة النووية".

واتهام الدول الثلاثة "دخول في مجال الحرب الباردة " واستخدام الأسلحة النووية في أغراض جيوسياسية .

توترات في العلاقات

وتشهد بكين وكانبيرا في الآونة الأخيرة توترات في العلاقات، واعتبر المتحدث أن حصول كانبيرا على غواصات أمريكية يتعارض مع التزامات أستراليا في ما يخص عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأعلنت واشنطن عزمها على عقد تحالف بين بريطانيا وأستراليا للتصدي لبكين، في منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي، باسم "أوكوس" يتضمّن تسليم كانبيرا غواصات أمريكية ذات دفع نووي.

فرنسا تنتقد بشدة

على جانب آخر انتقدت فرنسا بحدة ما وصفه وزير خارجيتها جان إيف لودريان بـ"طعنة في الظهر" إثر إعلان أستراليا اليوم الخميس، فسخ عقد ضخم أبرمته معها في 2016 لشراء غواصات تقليدية، مفضلة عقد شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وكان لودريان هو الذي توصل إلى هذا العقد مع حكومة كانبيرا عندما كان وزيرا للدفاع، من جهتها لم تستبعد وزيرة الجيوش فلورانس بارلي طلب تعويضات "للحد من العواقب على مجموعة نافال".

والخميس، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، فسخ بلاده عقدا ضخما بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (56 مليار يورو)، أبرمته مع فرنسا في 2016 لشراء غواصات تقليدية. وفضلت كانبيرا عقد شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وبريطانيا تتضمن بشكل خاص تسليمها غواصات أمريكية تعمل بالدفع النووي.

لودريان يصرح

وانتقد لودريان بشكل صريح أيضا الرئيس الأمريكي الذي اتهمه بسحق حلفائه، وصرح لودريان بأن "هذا القرار الأحادي والمفاجئ وغير المتوقع يشبه كثيرا ما كان يفعله السيد ترامب".

دوت الخليج

كما قال المسئول الفرنسي "تبلغنا فجأة عبر تصريح للرئيس بايدن أن العقد المبرم بين فرنسا والأستراليين توقف، ثم أن الولايات المتحدة ستقترح عرضا نوويا على الأستراليين لا نعرف مضمونه"، مؤكدا أن "ذلك غير مقبول بين الحلفاء، كنا نتحدث عن كل هذه الأمور مع الولايات المتحدة منذ وقت قصير وجاء هذا الانفصال، إنه أمر لا يحتمل".