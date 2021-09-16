/650506/داخل-دور-رعاية-الأيتام--القبض-على-5-متهمين-بحوزتهم-أسلحة-نارية-ومخدرات-بأكتوبر

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الخميس، قيام بعض العناصر الإجرامية بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمى شرطة أول وثان أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية قيام بعض العناصر الإجرامية بالإتجار في المواد المخدرة القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لإستهدافهم.. حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 5 متهمين لإثنين منهم معلومات جنائية ، وبحوزتهم «2 فرد محلى – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة – مبلغ مالى»، وبمواجهة المتهمين أمام رجال المباحث، إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى. وقد لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة. وفي سياق اخر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على شخص بكفر الشيخ لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الادارة، قيام « شخص، مقيم بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفرالشيخ، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

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