غادة عبد الرازق تثير الجدل بعد حذف جميع صورها على «انستجرام»

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دوت الخليج يكشف حذف غادة عبد الرازق صورها من موقع انستجرام

غادة عبد الرازق عبر انستجرام

وتعد غادة عبد الرازق من النجوم القليلين ارتباطا بوسائل التواصل الإجتماعي اذ كان آخر ظهور لغادة عبد الرازق قبل أيام قليلة عندما قدمت التهنئة لابنتها روتانا بمناسبة عيد ميلادها، ووجهت لها في هذه المناسبة رسالةً مؤثرةً عبرت من خلالها عن مدى حبها العميق لها، كما نشرت غادة صورة جديدة لها وعلقت عليها قائلة:" بقالي كتير مانزلتش صورة يلا واحدة جديدة من المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه".

لحم غزال أخر أعمال غادة عبد الرازق

وتألقت الفنانة غادة عبد الرازق بمسلسل “لحم غزال” الذي عرض في المارثون الرمضاني المنقضي، وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وتدور قصة المسلسل حول عالية التي تتنكر في شخصية غزال لكي تبحث عن نجلها الذي اختفى فجأة، وتُقرر عالية أن تلبس ثوب الفتاة الشعبية في منطقة عشوائية مليئة بتجار المخدرات، وتضطر لاستخدام الحيل والعنف لكي تصل لنجلها المفقود.

غادة عبد الرازق تشارك في السباق الرمضان 2022

قررت الفنانة غادة عبد الرازق تأجيل تعاقدها على مسلسلها الرمضاني الجديد والذي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2022، اذ عقدت عدة جلسات عمل مع مسؤولي الشركة المنتجة مؤخرًا للاتفاق على تفاصيل مسلسلها الرمضاني ولكن عدم وجود ورق جيد وقصة مختلفة تقدمها على الشاشة دفعها الي تأجيل التعاقد على مسلسلها الجديد وهو ما ينذر بغيابها عن السباق الرمضاني المقبل وتبحث غادة حاليا عن سيناريو جيد يقدمها بشكل مختلف عن الشخصيات التي سبق وقدمتها على الشاشة.