ممدوح عيد أفضل الشخصيات الرائدة في مجال الرياضة حول العالم.. تفاصيل

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أعلن القائمون على جائزة قادة الرياضة في العالم Leader Sports Awards لأفضل الشخصيات الرائدة في مجال الرياضة حول العالم، والتي تجرى للعام السابع على التوالي، عن اختيار المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز ضمن قائمة الفائزين بالجائزة لأفضل الشخصيات الرائدة تحت عمر ٤٠ عاما في مجال الرياضة حول العالم، والذي تقدم جوائزه في حفل يقام يوم 7 اكتوبر المقبل بستاد تويكنهام في لندن.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وتم اختيار المهندس ممدوح عيد ضمن قائمة الفائزين بالجائزة عن الفئة العمرية تحت ٤٠ سنة للعام ٢٠٢١، بوصفه يتولى قيادة واحد من أهم وأكبر أندية مصر وقارة أفريقيا، رغم أنه يبلغ من العمر ٣٦ عاما فقط، وله مشوار حافل في مجال الرياضة، بعدما بدأ لاعبا لكرة السلة، ورغم اهتمامه بالرياضة إلا أنه كان كذلك متفوقا في دراسته وحصل على شهادة الهندسة، وبدأ مشواره بعدها في قيادة واحدة من أهم شركات الإدارة الرياضية في الشرق الأوسط والعالم.

وخلال قيادته لنادي بيراميدز والذي يضم أكثر من ٦٠٠ شخص يتولى إدارة أمورهم والإشراف على الأعمال، نجح النادي خلال عامين فقط في تحقيق نجاحات كبيرة ووصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة، ومرة ثانية إلى نصف النهائي، ويعتبر واحدا من أهم الأندية في القارة السمراء، بجانب حفاظه على المركز الثالث في مصر بعد قطبي القارة الأهلي والزمالك، والوصول لنهائي كأس مصر.

وبجانب الدور الرياضي لنادي بيراميدز فإنه يستثمر كذلك في الأعمال الاجتماعية وهناك دور مجتمعي هام يقوم به النادي داخل مصر وخارجها.