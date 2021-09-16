/650511/الرئيس-السيسي-يستقبل-ملك-البحرين-ومباحثات-حول-القضايا-المشتركة

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمدينة شرم الشيخ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

جلسة مباحثات

ومن المقرر عقد جلسة مباحثات ثنائية تتناول العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن تطورات القضايا على الساحتين الإقليمية والعربية.

صرح بذلك السفير باسم راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

دعوة لزيارة مصر

كان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد تسلم رسالة خطية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تضمنت دعوة لزيارة جمهورية مصر العربية.

ونوه الملك بأهمية مثل هذه الزيارات التي تدعم مسار التعاون والتشاور والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات وأزمات تهدد أمن واستقرار الدول العربية.

وأكد ملك البحرين خلال تسلمه الرسالة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، ودعم المملكة لكافة الجهود والمساعي الهادفة للتوصل إلى اتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة وفق قواعد القانون الدولي، وبما يعود بالخير والنفع على كافة الأطراف، ويضمن حقوق مصر في حصتها المائية في نهر النيل.

الملك يشيد

كما أشاد ملك البحرين بالدور المركزي لمصر الشقيقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها وحماية الأمن القومي العربي وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن أمن مصر ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.