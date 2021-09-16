وفاة المخرج طارق الميرغني ابن شقيق الفنان ضياء الميرغني

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أعلن الفنان ضياء الميرغني وفاة ابن شقيقه المخرج طارق الميرغني، دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالوفاة أو مواعيد الدفن والعزاء، مطالبا الدعاء لابن شقيقه.

دوت الخليج يرصد وفاة المخرج طارق الميرغني

وفاة المخرج ضياء الميرغني

كتب الفنان ضياء الميرغني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله ابن أخي المخرج السينمائي طارق الميرغني».

السيرة الذاتية للمخرج ضياء الميرغني

طارق الميرغني هو مخرج مصري مواليد عام 1955، حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1982، وبدأ العمل السينمائي عام 1995 كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أبرزهم: عاطف الطيب، وعلي بدرخان، ويعد عضو عامل بنقابة المهن السينمائية شعبة الإخراج.

والفنان ضياء الميرغني شارك في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم مرجان أحمد مرجان، والذي قدمه مع الزعيم عادل إمام، وقدم في الفيلم شخصية الشاعر، واشتهر في الفيلم بتقديمه قصيدة «أبيع نفسي» و«الحلزونة».

وفاة الصحفي رجائي الميرغني

وكان قد أخذ الموت العام الماضي من الفنان ضيائ الميرغني شقيقه الأضغر الكاتب الصحفي رجائي الميرغني أحد رموز الصحافة المصرية، وتولى العديد من المناصب الصحفية، حيث كان وكيلًا لنقابة الصحفيين، ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، بالإضافة لتوليه العديد من المناصب الحزبية.

اذ أعلن الفنان ضياء الميرغني عن وفاته في شهر 6 من عام 2020، حيث كتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا أخي الكبير، رجائي الميرغني".

ومن جانبه حرص ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، لتقديم التعزي لأسرة الراحل وللجماعة الصحفية، لوفاة أحد رموز الصحافة، متوجهًا إلى الله بالدعاء أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.