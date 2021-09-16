/650513/أسامة-نبيه-يوضح-حقيقة-خلافة-مع-إداراة-الزمالك-صور

أبدى أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك غضبه الشديد خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب مكافأة بطولة الدوري.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل.

ونشر اسامة نبيه عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله انى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مره مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل .

كما أننى أشعر بأستياء كبير بسبب سوء إدارة ملف الكوره داخل الفريق كما أننا لم نحصل على مستحقاتنا كذلك الجهاز الطبى والإدارى أيضا لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فتره ولم نتكلم احتراما لجماهير الزمالك و احتراما لنادى الزمالك الذى قدم لنا الكثير ولازال يقدم لنا .

لكن ما يحدث داخل نادى الزمالك من المسئولين عن إدارة ملف الكوره شىء غير مقبول .

وكنت اسعى جاهدا لحل المشاكل التى نواجهها من أجل كيان نادى الزمالك و جماهيره العظيمه .

و هناك مشاكل ماليه كثيره داخل الفريق ومستحقات متأخره للاعبين و للجهاز الطبى و الإدارى و الفنى مع العلم أن الجهاز الأجنبى قد حصل على كافة مستحقاته وهناك عدم مساواه بيننا وهذا يجعل هناك مشاكل .

وسوف يتم عقد جلسه اليوم مع رئيس نادى الزمالك و اللاعبين من أجل حل هذه المشاكل .

كما أننى على استعداد تام التنازل على الشرط الجزائر فى عقدى وهو شهرين .

والجميع يعلم مدى حبى و اعتزازى بأننى ابن من ابناء نادى الزمالك ولكن هناك العديد من المشاكل يجب حلها من أجل لم شمل الفريق والتركيز فى ما هو قادم .

كما أن المسئولين عن ملف الكرة داخل الفريق لم يقوموا بحل مشاكل الفريق وأكون انا دائمآ فى مواجهه مع اللاعبين .

لذا وجب عليا التقدم باستقالتي احتراما لنفسي وللاعبين ولجماهير نادى الزمالك لعدم قدرتي علي ايجاد حلول من قبل الاداره.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك أن سبب غضب أسامة نبيه يعود إلى علمه بصرف مكافأة التتويج بالبطولة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، مع تجاهل مسئولو النادي الأبيض صرفها لباقي أعضاء الجهاز الفني.

وتبلغ مكافأة كارتيرون الخاصة بالدوري ٥٠٠ ألف جنيه، ما يعادل حوالي نصف راتبه الشهري الذي يحصل عليه من الزمالك.

وأكد المصدر أن أسامة نبيه طالب مسؤولو الزمالك بصرف المكافآت لكل أعضاء الفريق الأبيض، دون استثناء فرد عن الآخر، مهدداً بتقديم استقالته والرحيل عن القلعة البيضاء حال عدم الاستجابة لطلبه.

الأزمات داخل نادي الزمالك

الجدير بالذكر أن أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد بجهاز كارتيرون، كان تقدم باعتذار عن عدم استمراره في مهمته وذلك بسبب ضعف الراتب الشهري الذي كان يحصل عليه من الزمالك بخلاف قيمة مكافآت الفوز والتتويج بالبطولات أيضاً.

وعاد عبدالمقصود لتولي تدريب الصقر السعودي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، والذي كان يتولى تدريبه قبل الانضمام إلى جهاز كارتيرون قبل عدة أشهر.