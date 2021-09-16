الجريدة الرسمية تنشر تعديل أحكام لائحة المرور بشأن سرعات الدائرى الأوسطى

جدة - نرمين السيد - وحدد القانون فى فقرته الثانية السرعات بالطرق السريعة، منها الطريق الدائرى الأوسطى فى تقاطعه مع طريق الضبعة وحتى طريق الإسماعيلية الزراعى. وأفاد القرار بأنه تم تحديد 70 كم فى ساعة للمقطورات، و80 كم فى الساعة لسيارات النقل، و100 كم فى الساعة للأتوبيسات وسيارات الميكروباص.. فيما تصل سرعة السيارات الملاكى والأجرة 120 كم فى الساعة.

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