14 مذكرة و6 عقود.. اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة تختتم أعمالها

جدة - نرمين السيد - وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه فى ختام أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، تم توقيع 14 مذكرة تفاهم، تضمنت مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى مصر، ووزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية فى مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وقعها من الجانب المصرى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووقعها من الجانب الليبى عبدالفتاح صالح الخوجة، وزير الخدمة المدنية.

وأضاف السفير نادر سعد أنه تم أيضا توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة التجارية المشتركة بين حكومتى البلدين، وكذا مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، ووزارة الصناعة والمعادن الليبية فى مجال التعاون الصناعى، ووقعهما من الجانب المصرى، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومن الجانب الليبى، محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، وأحمد على محمد، وزير الصناعة والمعادن.

كما تم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية، للتعاون فى المجال الزراعى، والحجر الزراعى، ووقعهما من الجانب المصرى، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومن الجانب الليبى طارق أبو فليقة، وزير الموارد المائية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك فى مجال الشئون الاجتماعية، وقعها من الجانب المصرى، نيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومن الجانب الليبى وفاء أبو بكر الكيلانى، وزيرة الشئون الاجتماعية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى مجال أمن الطيران المدنى، وقعها من الجانب المصرى، الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، ومن الجانب الليبى محمد الشهوبى، وزير المواصلات.

كما تم التوقيع على مذكرتى تفاهم للتعاون فى مجال مكافحة التلوث البحرى وآثاره، والتعاون فى مجال البحث والإنقاذ البحرى، ووقعهما من الجانب المصرى، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومن الجانب الليبى محمد الشهوبى، وزير المواصلات، وكذا تم توقيع مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى مصر، ووزارة الإسكان والتعمير فى دولة ليبيا فى مجال الإسكان والتشييد، ووقعها من الجانب المصرى، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب الليبى، أبو بكر الغاوى، وزير الإسكان والتعمير.

وأضاف السفير نادر سعد أن اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة أثمرت عن توقيع مذكرتى تفاهم فى مجال الشباب والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة المصرية، ووزارتى الرياضة والشباب الليبية، وقعهما من الجانب المصرى، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب الليبى فتح الله الزنى، وزير الشباب.

وتضمنت مذكرات التفاهم الموقعة أيضا مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة النفط والغاز بدولة ليبيا؛ لتعزيز التعاون فى مجال النفط والغاز، ووقعها من الجانب المصرى، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد عون، وزير النفط والغاز.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وائتلاف الشركات المصرية "أوراسكوم للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة، وحسن علام للإنشاءات"، وكذا توقيع عقد بين جهاز مشروعات الاسكان والمرافق الليبى، وائتلاف الشركات المصرية ذاته، بشأن تنفيذ الطريق الدائرى الثالث بمدينة طرابلس.

وتم التوقيع أيضا على عقد تصميم وتوريد وتركيب مشروع محطتى درنة الغازية، وميلتا الغازية، بين الشركة العامة للكهرباء الليبية، وائتلاف الشركات المصرية "أوراسكوم للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة، والهندسة"، كما تم توقيع عقد استشارى لمشروعى محطتى ميلتا ودرنة الغازية، بين الشركة العامة للكهرباء الليبية وائتلاف استشاريين مصريين.

وتم توقيع عقد صيانة طريق "أجدابيا- جالو" بين وزارة المواصلات الليبية، ممثلة فى جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الليبى، وائتلاف شركات "أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة".

وفى نهاية الجلسة الختامية، وقع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على محضر اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، والذى يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.