الأرصاد: طقس الجمعة حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدا الجمعة سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى نهارا، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وفى الليل يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء، وتنتشر الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا تكون كما يلى:

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة بنسبة 20%. وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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