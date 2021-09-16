الأحد.. المصريين الأحرار ينظم ملتقى توظيف بحضور 40 شركة

جدة - نرمين السيد - ينظم حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، ملتقى توظيف ضخم لخدمة الأعمار المختلفة، يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر الجارى، بمقر الحزب الرئيسى 140 شارع العروبة صلاح سالم القاهرة من الخامسة عصراً حتى العاشرة مساء.





يأتى ذلك بحضور قرابة 40 شركة ومؤسسة فى المجالات المختلفة، بإشراف لجنة خدمة المواطنين المركزية بقيادة وحيد وجيه، ويباشرها مجدى طلعت مسؤول ملف التوظيف، كما يوفر الملتقى فرص عمل للجنسين شباب وفتيات للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل والفنيين والسائقين والفنيين وغيرهم. وتضم قائمة الشركات الاستثمار العقارى، وأعمال هندسية وشركات سيارات، وأدوية، وتأمينات، وشركات أجهزة منزلية وكهربائية، وشركات ألبان ومواد غذائية، وشركات حلويات وسلاسل مطاعم، وشركات أمن، ومصنوعات جلدية، ومصانع ملابس ، وسلاسل محال تجارية، وشركات تكنولوجيا معلومات، وكول سنتر بفروع ماركات هاتفية معروفة، وشركات محمول. ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لحزب المصريين الأحرار فى توفير الوظائف بالتنسيق مع كبرى الشركات والمؤسسات لخدمة الشباب والحد من البطالة ومواصلة تنسيق ملتقيات التوظيف الضخمة لخدمة الأعمار المختلفة. ونشر المركز الإعلامى، للحزب، تفاصيل الوظائف المطلوبة عبر الصفحة الرئيسية لحزب المصريين الأحرار للإطلاع، ولمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة الحزب عبر الرابط التالى من هنا

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