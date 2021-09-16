صور.. فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ مسنا فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وعلى الفور تحرك فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالإسكندرية، حيث تبين من خلال دراسة حالته الأولية أن المواطن "ا.م.ح" 90 عامًا يعانى من ضعف بذاكرته ويردد بعض الكلام غير المفهوم، وقد ذكر أنه مواليد عام 1931 ولديه أبناء ولكن تركوه بالشارع، كما ذكر انه كان يعمل بشركة للأصواف منذ زمن، حيث تتذكر الحالة كل ما هو قديم وتنسى ما حدث معها فى الحاضر أو الوقت القريب.

وقام الفريق بعمل جلسة توعية للحالة وعرضوا عليه الإيداع بدور رعاية لحمايته من مخاطر الشارع، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية.

كما قام الفريق بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء باصطحاب الحالة إلى مستشفى رأس التين العام وتوقيع الكشف الطبى عليه والانتهاء من الإجراءات الطبية وعمل أشعة واستلام تقرير طبى بالحالة وبناء عليه تم التنسيق مع الفريق المحلى وإيداعه بدار الهدايا للرجال، وسيقوم فريق إدارة الحالة بمتابعة حالة المواطن.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى، برنامجا قوميا لحماية الأطفال والكبار من مخاطر الشارع من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب مختلف المحافظات ومؤسسات رعاية تم تطويرها بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.