سفير مصر لدى صوفيا يلتقي نائبة وزير الخارجية

التقى السفير خالد عمارة، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية بلغاريا، بنائبة وزير الخارجية البلغارية Zaritsa Dinkova، حيث استهدف اللقاء مناقشة أبرز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين بما في ذلك فرص التعاون المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة في هذا المجال، فضلاً عن سبل تعزيز حركة السياحة بين مصر وبلغاريا خلال الفترة المقبلة. كما تناول اللقاء مواقف البلدين إزاء عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك والتنسيق القائم بينهما في إطار المنظمات الدولية.

ومن جانبها، أكدت نائبة وزير الخارجية حرص القيادة السياسية البلغارية على دفع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والبناء على الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال الأعوام السابقة بالإضافة إلى تفعيل آليات التعاون المشترك، وعلى رأسها اللجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، ومجلس رجال الأعمال المصري-البلغاري الذي تم إطلاقه خلال زيارة رئيس الجمهورية البلغاري إلى القاهرة في مارس 2019.