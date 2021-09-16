الرئيس السيسى يستقبل اليوم ملك البحرين بمدينة شرم الشيخ

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم بمدينة شرم الشيخ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر عقد جلسة مباحثات ثنائية تتناول العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر، بشأن تطورات القضايا على الساحتين الإقليمية والعربية.