إطلاق البرنامج التدريبي لتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في...

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، البرنامج التدريبي لتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية .. وبناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بتطبيق أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية.

شمل البرنامج التدريبي، عقد ورشة عمل على مدار يومين متتاليين، لـ 40 متدربا من العاملين بالمقر الرئيسي للهيئة والفرع والمنشآت الصحية التابعة لها بمحافظة بورسعيد، للتدريب على أحدث مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية ومكوناتها وأهدافها، سلامة المريض، الأحداث السلبية أو العكسية، سياسة الإبلاغ، ثقافة عدم اللوم، المراجعة الإكلينيكية (السريرية)، إدارة المعلومات والبيانات، أدلة العمل الإكلينيكية وبروتوكولات العلاج، الإمتيازات الإكلينيكية، إدماج المرضي وذويهم، بما يضمن استدامة تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية للمرضى.

أجرى البرنامج التدريبي فريق من الخبراء المتخصصين في مجال الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية، ضم كلًا من:-

د. مجدي بكر_ مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية.

أ.د. نبيل دويدار_ رئيس وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية.

أعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية:-

د. رحاب قنصوة.

د. نوران الدسوقي.

أعضاء وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية:-

د. سالي مصطفى.

د. إيمان السيد.

د. راماز حسين.