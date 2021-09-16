رئيس البرلمان الكوري الجنوبي يستقبل السفير المصري

التقي السفير د. حازم فهمي، سفير جمهورية مصر العربية في سول، مع رئيس البرلمان الكوري ”بارك بيونج سوج“ بمقر الجمعية الوطنية بسول، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بمجالات التعاون البرلماني.

من جانبه، أكد السفير المصري على العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين وأهمية مواصلة أوجه التعاون المختلفة، كما استعرض أبرز ملامح مسيرة التنمية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة. وقد أعرب رئيس البرلمان الكوري عن ترحيبه بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الكورية منذ زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا في مارس 2016، وأبرز في هذا السياق الأهمية والمكانة التي تحظي بها مصر حضارياً وإقليمياً ودولياً.

كما أعرب رئيس البرلمان الكوري أيضا عن سعادته باللقاء الذي جمعه مؤخرا مع المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، على هامش اجتماعات مؤتمر رؤساء البرلمانات الذي عُقد بالعاصمة النمساوية فيينا، مُعرباً عن تطلعه لتعميق العلاقات والروابط بين كل من البرلمان الكوري والبرلمان المصري بما يخدم مصالح الدولتين.