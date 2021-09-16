انت الان تتابع تفاصيل خبر اضبط تردد قناة الاهلي الجديد 2021 لمتابعة مواجهة المقاولون مباشر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مازال يحصد تردد قناة الاهلي الكثير من الاهتمام من قبل عشاق الرياضة في مصر، وذلك لبثها مؤخراً العديد من المواجهات الهامة الودية، والتي منها مباراة المقاولون العرب اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء 16/9/2021. كما يمكنك متابعة أهم البرامج والتغطيات الحصرية التي تبثها القناة، حيث يقدم هذه البرامج باقة من ألمع نجوم الكرة المصرية والعربية، من نجوم النادي الاهلي المصري. وجدير بالذكر أنه مؤخراً تم تحديث العديد من إحداثيات القنوات الفضائية الهامة، والتي كان أبرزها تردد قناة الزمالك الجديد، وقناة النادي الاهلي الذي تحرص إدارته دائما على التطوير من المنظومة الإعلامية، بجانب حصد الألقاب الكروية المحلية والقارية.

تردد قناة الاهلي على النايل سات

كما أشرنا سابقاً أنه تبث اليوم من خلال تردد قناة الاهلي 2021, مباراة النادي الاهلي ضد المقاولون العرب الودية على ملعب التتش بالقاهرة، وعليه لمتابعة المباراة المرتقبة، يمكنك ضبط الاحداثيات التالية:

تردد قناة النادي الاهلي المصري على النايل سات، 11747.

رقم ترميز القناة 27500.

بمعامل استقطاب رأسي، ومعامل لتصحيح الخطأ 3/4.

أو استخدام تردد آخر للقناة على النايل سات 11440, بمعدل للترميز 27500, وتصحيح الخطأ 5/6.

ويمكنك إتباع الإرشادات التالية لضبط احداثيات القناة على جهاز الاستقبال الخاص بكم، والتي تتمثل فيما يلي:

– فتح قائمة جهاز الريسيفر باستخدام الريموت كنترول.

– إختيار أيقونة الاعدادات ثم> تركيب.

– ثم نقر تركيب يدوي وكتابة البيانات الموضحة أعلاه.

– وأخيراً نقر تثبيت بعد ظهور اسم القناة Al Ahly club.

برامج Al Ahly club tv

تعرض شاشة قناة الاهلي عبر قمر النايل سات مختلف البرامج الرياضية الهامة، والتي تعد أحد أقوي البرامج الحصرية التي لها نسب مشاهدة عالية في الوطن العربي، حيث تتميز بتناولها الأحداث الرياضية بشفافية كاملة دون تحيز أو تعصب، الأمر الذي يجعل من تردد قناة الاهلي محل بحث كبير، من قبيل جميع جماهير الرياضية في مصر، وليس جماهير الاحمر فقط.

وجدير بالذكر أنه قد أسست قناة النادي الاهلي المصري عام 2008, من خلال شركة الاهلي للإنتاج الإعلامي، وتتخصص بعرض وتحليل المحتوي الرياضي الخاص بالنادي ومنتخب مصر، على كافة الأصعدة والالعاب الرياضية الفردية والجماعية، وتعرض القناة العديد من البرامج العامة والتي منها: