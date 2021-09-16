النائب طارق الخولى بـ«ندوة دوت الخليج»:مصر تعمل على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قبل وصول بايدن للبيت الأبيض..فكيف يتم ربطها بالمساعدات الأمريكية؟..ونعيش بعهد السيسى أزهى عصور «التمكين»

/650516/النائب-طارق-الخولى-بـندوة-تحيا-مصرمصر-تعمل-على-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-قبل-وصول-بايدن-للبيت-الأبيضفكيف-يتم-ربطها-بالمساعدات-الأمريكيةونعيش-بعهد-السيسى-أزهى-عصور-التمكين

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" إن مشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان جدير بالتأمل، خاصة أنها انطلقت بالعاصمة الإدارية الجديدة للجمهورية الجديدة للدولة المصرية، ونناقش استراتيجية متعلقة بحقوق الإنسان وما نأمل تحقيقه فى السنوات المقبلة، فى حين أن هناك دول أخرى يجلس مواطنيها فى معسكرات للاجئين يبكون حال أوطانهم، والفارق بين الصورتين كبير، ويعبر عن حجم تضحيات الدولة المصرية، وعزم الشعب المصري فى الحفاظ على الدولة بما يضمن قوتها وقدرتها.

دوت الخليج يستضيف النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

جاء ذلك فى حديثه بندوة موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديبـ وأدارها الزميل محمود فايد، متابعا :" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هى الأولى فى تاريخ الحياة المصرية، وهى تعد خطة والتزام تضعها الدولة المصرية على نفسها فى القدرة على تحقيق الأهداف خلال فترة زمنية محددة والتى تبلغ 5 سنوات.

وأضاف النائب طارق الخولى، حديثه قائلًا:" من اشترك فى وضع هذه الاستراتيجية ليست الحكومة فحسب، بل كانت هى أحد الأطراف إنما هى كانت بإشراف ورعاية عمل وتحرك من الخارجية المصرية التى تستحق كل الشكر والتقدير على ما قامت به من مجهود، حيث جمعت كل أطراف المجتمع المصرى من سياسيين وعمال ورجال دولة لوضع خطة متكاملة واستراتيجية يمكن من خلالها تطوير المحاور التى ذكرت مثل تنمية حقوق الإنسان بالنسبة للحقوق السياسية المدنية وأيضًا الاجتماعية.

النائب طارق الخولى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

واستكمل عضو مجلس النواب، طارق الخولى حديثه قائلًا:" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما تحمله من مضامين هى رؤية متكاملة ومتطورة للغاية ولا تبدأ من مرحلة صفرية، بل استكمال لمجهود الدولة المصرية من إنجازات سواء تشريعية أو إنجازات تنفيذية، مثل ما تم بالنسبة للحق فى السكن أو ما تم فى الحق فى التعليم، أو ما تم فى التنمية السياسية، ومن ثم تعمل التطوير على ما تم بالفعل.

وأكد النائب طارق الخولى على أن هذه الاستراتيجية جاءت من منطلق وطنى تعبر عن صبغة مصرية وثقافة الشعب، حيث لا يجوز أن يتم نقل استرايتيجة من دولة لأخرى، حيث كل دولة تضع استراتيجيتها وفق منهجها وثقافتها، وهو ما تحقق مع الاستراتيجية المصرية حيث أنها بمفهوم مصر متكامل تتحدث عن المحاور الرئيسية تتضمن كل أشكال وأوجه حقوق الإنسان سواء كانت إجتماعية أو إقتصادية أو ثقافية أو سياسية أو للفئات المختلفة، ومن ثم نستطيع أن نقول أن هذه الإستراتيجية تغطى كل أوجه حقوق الإنسان فى مصر وكل ما يتعلق بحقوق المواطن المصرى، ومن ثم أيضا سيكون لها إنعكاس على حياة الناس من سياق حقوق التعليم والصحة والسكن والحقوق المدنية والسياسية وما سيحدث فيها من حالة من الحراك الكبير خلال الفترة المقبلة.

النائب طارق الخولى: البعض يجتزأ الحقوق المدنية والسياسية بالتظاهرات فى الشارع

وبشأن الحقوق السياسية والمدنية وربطها فقط بالتظاهرات فى الشارع دون النظر لما يتم من جهود تمكين وناء سياسى لكافة المؤسسات ومختلف الفئات، قال النائب طارق الخولى،:"البعض إجتزأ الحقوق المدنية والسياسية بالخروج فى مظاهرات فى الشارع وأن مثل هذه التصرفات هى المظهر الوحيد لممارسة الحقوق السياسية والمدنية، وهذا مفهوم خاطئ تماما، حيث أن التمكين السياسى شيئ أخر وأوسع وأكبر ومتعلق بالمشاركة السياسية والإنتماء للأحزاب، وممارسة العمل السياسى بشكل حر، بجانب المؤسسات الدستورية يعبر من خلالها من يعمل بالعمل السياسى عن ذاته وأفكاراه وبرامجه، مثل البرلمان والمجالس المحلية فى المستقبل.

النائب طارق الخولى يتحدث عن البنية التحتية القوية للأحزاب

وفيما يتعلق بالأحزاب وضرورة وجود بنية تحتية حزبية مختلفة فى ضوء الحقوق السياسية والمدنية قال النائب طارق الخولى:" تنظيم الإخوان بعد 2011 استطاعت أن يخطف الدولة المصرية بسبب عدم وجود بنية حزبية قوية، وهذه مسائلة مثلت لى إنذار خطر،حيث أن أحد إطارات الحفاظ على الدولة المصرة هو وجود بنية تحتية ساسية سليمة، وإذا كان لدينا عدد من الأحزاب بشكل قليل ولكنها قوية، ومن ثم نكون أمام إطار فاعل فى حماية الدولة المصرية، وقادر على عدم إتاحة الفرصة لأى تنظيم متطرف بالعودة مرة أخرى وإختطاف الدولة، وهذا إطار من الإطارات التى من الأهم أن تلعب عليها الدولة المصرية، والأحزاب عليها مسئولية فى هذا السياق حيث أن قوتهم من شأنه أن يحمى الدولة المصرية.

ما هو العائد على المواطن من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟

وبشأن العائد على المواطن من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قال النائب طارق الخولى:"سيكون لها إنعكاس مباشر بلا شك بمفهومها الشامل على مستوي جميع الحقوق حيث الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية وغيرها"، مشيرا إلى أن توفير هذه الحقوق صلب مباشر فى مصلحة المواطن.

المساعدات الأمريكية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وفيما يتعلق بالربط بين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمساعدات الأمريكية قال النائب طارق الخولى:" لا يليق أن نربط بين أى شأن خارجى وبين موقف وطنى تتخذه الدولة المصرية.. لا يليق بنا لأننا مررنا بمرحلة صعبة بعد ثورة 30 يونيو عندما قامت بعض الأطراف بالضغط على الدولة المصرية من أجل عدم إنفاذ إرادة المصريين وكل هذه الأطراف أصابها الخزلان خاصة بعد فشلها فى مواجهة إرادة الشعب المصرى التى تحققت، خاصة أن ثورة 30يونيو أيضا كان عنوانها الأكبر هو استقلال القرار الوطنى والذى أصبح لا مساس به إطلاقا ولا يجوز أيضا ربط البعض ما بين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبين مواقف بعض الدول أو تحركاتها وهذا حديث لا يلق أن نتناوله، وبجانب ذلك هذه الاسترايتجية لم تبدأ عليها من أمس أو اليوم ولكن منذ أكثر من عامين، وقبل أن تأتى إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تأتى من الأساس، وبجانب ذلك على مدار تاريخ المعونة الأمريكية هناك حديث دائما بشأنها وربطها بملف حقوق الإنسان ولكن يبقى موقف الدولة المصرية ثابت وواضح فى عدم استخدام أى شيئ للضغط على الدولة المصرية واستقلال قراراها الوطنى، والعلاقات بين الدولة تنبى على المصالح والعلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية ولها أوجه متعددة ويستفيد منها الطرفين.

دوت الخليج ودور البرلمان باستراتجية حقوق الإنسان

وفيما يتعلق بدور البرلمان فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قال النائب طارق الخولى:" البرلمان طرف فاعل سواء كان خلال وضع الاستراتيجية أو فيما يتعلق بمتابعة تنفيها وفق الصلاحيات الرقابية الممنوحة له وفق الدستور بشأن متابعة تنفيذ أى عمل حكومى، ومنها ما تم بشأن متابعة جهود الوزارات فى إنشاء الوحدات المعنية بكل وزارة بشأن حقوق الإنسان، بجانب التشريعات والتعديلات التى من المنتظر أن تكون داعمه لتطبيق وتنفيذ الاستراتيجية، مشيرا إلى أن أداء الحكومة بشأن ملف حقوق الإنسان سيكون مختلف خاصة أن الاسترايتجية أصبحت تحت رقابة البرلمان والمجتمع وبإرادة حره من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى،وسنشهد الانتهاء من تأسيس كل وحدات حقوق الإنسان بالوزارات المختلفة خاصة أنها سيكون منوط بها عدة أمور على رأسها تطبيق هذه الاسترايتجية إضافة إلى أن هذه الوحدات لديها دور متعلق بمنظومة المقترحات والشكاوى حيث أنها نافذة المواطن أن يقدم شكوته أو مقترحه المتعلق بتطبيق هذه الاستراتيجية فى هذه الوزارة سواء كانت فى مجال صحى أو تعليمى أو غيره.

قانون الإجراءات الجنائية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أكد على أنه مع عودة دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب فى الأسبوع الأول من أكتوبر قال الخولى:" أنه سيكون هناك رؤية للتعامل مع تنفيذ هذه الاستراتيجية وفى تحويل كل بنودها إلى تشريعات وتم تناول عدد من التشريعات فى الجلسة النقاشية بحضور الرئيس السيسى مثل قانون الإجراءات الجنائية، وهذا أمر سيخضع لإدارة البرلمان وهيئة مكتب المجلس"، مشيرا إلى إنه سيقوم بطرح رؤيته بشأن دمج الشباب المفرج عنهم خلال السنوات الماضية والذين لا ينتموا لأى تنظيمات إرهابية، مؤكدا على أن الدولة ممثلة فى الرئيس السيسى استخدم صلاحياته الدستورية وأفرج عنهم، ومن ثم بقى دمجهم فى المجتمع ى ضوء المعقوات التى تقابلهم للإندماج بالمجتمع حيث منهم من يكون طالب وتم فصله من الجامعة، أو من كان يعمل فى عمل حكومى وتم فصله، أو من لديه صحيفة حالة جنائية سيكون مثبوت فيها العقوبة،ومن ثم تكون معوق للعمل له أو الحصول على فرصة عمل ومن ثم هذه المعوقات لابد من دراستها من أجل دمج الشباب وهذا أمر سيخضع لرؤية النواب بجانب حماية الشهود حيث أن قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين والذى يطلق عليه الدستور الثانى.

النائب طارق الخولى وعام 2022 والمجتمع المدنى

وفيما يتعلق بإطلاق عام المجتمع المدنى على عام 2022، قال الخولى:" من القرارات التى أثلجت صدرى فى المؤتمر وسعدت جدا حيث أنه معبرا عن دعم المجتمع المدنى الذى تعرض للعديد من الانتقادات والهجمات بسبب قلة من المنظمات التى لديها تصرفات مشبوهة تسببت فى معاناه نحو 50 ألف جمعية ومنظمة فكان لابد أن نكون أمام خطوة مختلفة تجاه عمل هذه الجمعيات والقيام بدوره الحقيقى ومن ثم كانت رسالة من الدولة المصرية للمجتمع المدنى من أجل أن ينشط ويقوم بدوره ويستعيد مكانته فى جهود التنمية خاصة أن أحد عناصر القوى لأى دولة هو وجود مجتمع مدنى قوى فى مختلف المجالات سواء كانت شئون صحية أو تعليمة ومن ثم هذا الإعلان دائم من قبل رأس الدولة للمجتمع المدنى ، وكما رأينا فى الأعوام السابقة من شباب ومرأة ومن ثم تمكين حقيقى وبالتالى سنكون أمام تمكين حقيقى للمجتمع المدنى.

عصور التمكين للسيسى من أجل الشباب والمرأة

وبشأن تمكين الشباب والمرأ والفئات المختلفة بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى قال الخولى:" نعيش كفئات مختلفة أزهى العصور حيث توجد إرادة سياسة للتمكين، وأى شاب مثلى أو غيرى ما كا يمكن له أن يتواجد وينرس مهامه السياسة فى هذه المرحلة إلا بوجود إرادة من القيادة السياسية ونحن نحارب الزمن من أجل أن نثبت أحقيتنا بهذا التمكين خاصة أن غير ذلك من شأنه أن يضيع على جيلنا مزيد من التمكين، مشيرا إلى أنه جان التمكين السسياسى نرى تمكين بفرص العمل ودعم أنشاء المشروعات للشباب والمرأة من الدولة المصرية والجهات التى تعمل فى ملف المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، حيث نتابع وجود العديد من التمويلات للمشروعات ونجاحها سيكون إطار فاعل لحياة أفضل لهم وهذا إطار حقيقى للتمكين للحياة الأفضل والأحسن لمختلف فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب، وعلينا أن ننتبه أكثر للتدريب للشباب والمرأة أكثر والجمعيات العاملة فى قطاع التمويل متناهى الصغر من أجل نجاح هذه المشروعات والتى سيكون لها التأثير الإيجابى علي الإقتصاد المصرى.