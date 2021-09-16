/650507/ننشر-صور-مكان-سقوط-فتاة-من-الدور-السادس-بمول-شهير-بمدينة-نصر

ينشر موقع دوت الخليج، اليوم الخميس، صورا لموقع سقوط فتاة تبلغ من العمر الـ 23 عامًا من الدور السادس بأحد المولات الشهيرة في مدينة نصر بالقاهرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سقوط فتاة من الدور السادس بمول شهير في مدينة نصر

حادث داخل مول شهير بمدينة نصر

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا من المواطنين يفيد بسقوط فتاة من مول شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

واتضح من تحريات رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث، العثور على جثة فتاة فى بداية العقد الثالث من عمرها، ومقيمة بحى الزهور بمدينة نصر، بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

رواد التواصل الإجتماعي .. ونشر الفيديو

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، فيديو من مكان سقوط الفتاة التى تبلغ من العمر الـ 23 سنة، داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر بالقاهرة ، ويظهر في الفيديو الفتاة وهي مستلقية على الأرض، ومحاولات بعض الحاضرين في إسعافها.