/650515/مفاجأة-جديدة-في-واقعة-انتحار-فتاة-بمول-شهير-بمدينة-نصر

كشفت التحقيقات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر، في حادث انتحار فتاة سيتي ستارز، عن مفاجأة جديدة، تبين أن الفتاة المنتحرة طبيبة أسنان، وتدعى ميار هـ م 23 عامًا.

وتابعت التحقيقات، أن انتحار فتاة سيتي ستارز، جاء نتيجة إصابتها بـ «الاكتئاب».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتحار طبيبة أسنان في مول شهير بمدينة نصر

وأضافت التحقيقات في حادث انتحار فتاة مول شهير بمدنية نصر، أنها غافلت الأمن وألقت بنفسها من الدور السادس، مشيرة إلى أن الطبيبة المنتحرة ظلت فى مول سيتى ستارز قرابة 3 ساعات تتجول بين الطوابق والمحال التجارية، حتى استقرت على مقعد بالطابق السادس بأحد الكافيهات، وألقت بنفسها مباشرة، لتسقط جثة هامدة وسط بهو المول.

وأشارت التحريات أن فتاة مول سيتي ستارز المنتحرة، ظلت في حالة من البكاء لفترة طويلة، كشفتها كاميرات المراقبة بعد حدوث الواقعة، بسبب حالة من الاكتاب، موضحة أنها دخلت المول بمفردها، بعد مشادة كلامية مع الأسرة.

وفي سياق أخر، تحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة فى واقعة انتحار الفتاة من الطابق السادس بمول سيتي ستارز في مدينة نصر، وهي ما أُطلق عليها فتاة مول سيتي ستارز.

كما استعجلت جهات التحقيق بمدينة نصر تحريات الأجهزة الأمنية عن الواقعة، وكشف ملابساتها، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب وحالة الوفاة، ومناظرة الجثة.

وأصيبت فتاة مول سيتى ستارز بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى شرخ بالجمجمة نتيجة الارتطام بالأرض نظرًا لسقوطها من الطابق السادس، كما تحفظت جهات التحقيق على الفيديو المتداول لـ انتحار فتاة سيتي ستارز.