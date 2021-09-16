/650518/المجلس-القومي-لحقوق-الإنسان-يكرم-صناع-مسلسل-لعبة-نيوتن-في-هذا-الموعد

أعلن المركز القومي لحقوق الإنسان تكريم صناع مسلسل «لعبة نيوتن» الذي عرض ضمن السباق الرمضاني المنصرم ولاقي تفاعل جماهيري ملحوظ، وإشادات واسعة من النقاد وعبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد تكريم صناع مسلسل لعبة نيوتن

وتأتي وكالة «سعد- جوهر» على رأس التكريم اذ وجه رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق الدعوة لمسئولي شركة "media hub سعدي - جوهر" لحضور حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2021.

ومن المقرر أن يقام حفلا الأثنين الموافق 22 نوفمبر المقبل بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية لتكريم صناع الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان والتي يأتي على رأسها مسلسل لعبة نيوتن.

تكريم صناع مسلسل لعبة نيوتن

وجاء اختيار لعبة نيوتن بعد قيام المجلس بتقييم جميع الأعمال الدرامية في العام من قبل لجنة متخصصة من النقاد الذين أشرفت عليهم لجنة الثقافة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك انطلاقا من دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مجال نشر الثقافة بين مختلف طوائف المجتمع ونظرا لما للدراما التلفزيونية من دور هام في تشكيل وعي وثقافة الشعب المصري بما يؤثر على المجتمع سلبا وايجابا.

مسلسل لعبة نيوتن

الجدير بالذكر أن مسلسل "لعبة نيوتن" شارك في بطولته كل من الفنان محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

ويدور حول حازم وهنا المتحابين يتخذان قرارا بإنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة ستعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى هنا في أمريكا ولا تعود.