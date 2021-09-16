/650520/نورا-علي-تهنئ-العقيد-محمد-أبو-ستيت-بفوزه-بذهبية-بطولة-العالم-للكيك-بوكسينج

تقدمت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالتهنئة لبطل من أبطال مصر والقوات المسلحة المصرية العقيد دكتور مهندس محمد عبده أبو ستيت لفوزه ببطولة العالم للمحترفين فى الكيك بوكسينج وحصوله على الميدالية الذهبية وحزام بطل العالم.

دوت الخليج يرصد تهنئة رئيس سياحة النواب للعقيد محمد عبده لحصوله على ذهبية فى بطولة العالم للكيك بوكسينج

الكيك بوكسينج

وأضافت النائبة نورا على،عضو مجلس النواب، أن العقيد محمد عبده أبو ستيت بطل مصر والقوات المسلحة في الكيك بوكسنج قد حصل على بطولة العالم ٦ مرات، بجانب بطولة العرب لعدد 5 مرات ودورة الألعاب العربية لمرتين.

وقدمت النائبة نور على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، التهنئة أيضاً للقوات الجوية والقوات المسلحة المصرية على هذا الفوز الكبير، والذي جاء في ضوء رعاية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة والشباب المصرى، ومتابعته لمشاركات أبطال مصر فى البطولات الرياضية الدولية، وتحفيزه لهم لتقديم أفضل أداء .

هذا والتقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أمس الأربعاء الموافق 15 سبتمبر ، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، والذي يزور مصر على رأس وفد برلماني عراقي رفيع المستوى.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي برئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له، مؤكداً على أن تلك الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية العراقية زخماً إيجابياً على كافة المستويات، كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وتدعمه في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، مثمناً دور العراق المتصاعد في دعم استقرار المنطقة العربية.