/650521/تعقيبا-على-بيان-مجلس-الأمن-بشأن-سد-النهضة-الباحثة-إيمان-الشعراوي-يؤكد-صحة-الموقف-المصري-بضرورة-وجود-اتفاق-قانوني-ملزم

أكدت إيمان الشعراوي الباحثة المتخصصة بالشأن الأفريقي، أن بيان مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة والدعوة لاتفاق قانوني ملزم خطوة جيدة تصب في صالح الدولة المصرية وتؤكد رؤيتها السابقة من ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم لا يضر بدول المصب مصر والسودان .

دوت الخليج

وأشارت الشعراوي، في مداخلة هاتفية في برنامج مساء القاهرة المذاع على قناة مي سات ويقدمه الإعلامي ايهاب صبحي ، أن هذا البيان جاء نتاج الدبلوماسية المصرية الناجحة التي استطاعت نقل وجهة نظر مصر للعالم من أنها لا تقف ضد التنمية في اثيوبيا بل تدعمها ولكنها لن تقبل بالمساس بحقها التاريخي في مياه نهر النيل .

ورحبت الشعراوي بجهود دولة الكونغو التي ترأس الاتحاد الافريقي الدورة الحالية وسعيها مع جميع الأطراف للوصول لاتفاق قانوني ملزم، مؤكدة أنه خلال الأيام القادمة سوف يتم دعوة الاتحاد الافريقي للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا للوصول لاتفاق قانوني وفق بيان مجلس الأمن .

تعقيبا على بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. الباحثة إيمان الشعراوي: يؤكد صحة الموقف المصري بضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم

وعن تجاهل المجتمع الدولي الحديث عن انتهاكات أبي أحمد تجاه قومية التيحراي ، أكدت الشعراوي ، أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين في ملف حقوق الإنسان وذلك لأن الانتهاكات التي قام بها أبي أحمد والتي ترتقي لجرائم حرب كانت تستوجب سحب جائزة نوبل منه ومحاسبته، موضحة أنه على الرغم من تناغم مصالح اثيوبيا مع بعض الدول الكبرى إلا أن مصر والسودان نجحتا في الحصول على بيان شديد اللهجه من المجتمع الدولي لإثيوبيا يطالبها بعمل اتفاق قانوني ملزم ومناسب في أسرع وقت .