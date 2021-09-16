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بعد انتحار فتاة مول سيتي ستارز.. دوت الخليج ينشر الأسباب التى تؤدى للانتحار ، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وثقت كاميرات مول سيتي ستارز لحظة انتحار فتاة عشرينية من أعلى الدور السادس، وهو مشهد فاجئ كل رواد المول فى ذلك الوقت.

ورغم محاولات المواطنين من إنقاذ الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ(فتاة المول) التى قفزت من أعلى الأدوار الأخيرة فى المول، إلا أنها قد لفظت أنفاسها الأخيرة، لاصطدامها بالأرض مباشرة.

دوت الخليج ينشر أسباب الانتحار

وانطلاقًا من تلك الحادثة، فإنه يلزم الإشارة إلى أن حالة الانتحار لشابة فى مقتبل عمرها هي الأول من نوعها، بل سبقها العديد من الحوادث المؤلمة خاصة بين الفئات العمرية المبكرة.

بعد انتحار فتاة المول.. تعرف على أسباب الانتحار

وبعد انتحار فتاة المول، نود أن نشير إنه وفى بداية شهر فبراير من نفس العام، أقبل شاب على الانتحار أمام عربات متررو حدائق المعادي، حيث تفاجئ سائق القطار باندفاع أحد الشباب أمام عربات المترو مباشرة.

وفى اللحظة نفسها ونتيجة الارتطام الشديد الذى تعرض له الشاب، توفى فى الحال إثر سقوطه فى المنطقة بين الرصيف والقطار.

انتحار فتاة المول.. أسباب الانتحار

وخلال شهر يناير من عام 2019، قفز أيضًا شباب أمام عربات مترو الانفاق فجأة مما تتسبب فى وفاته مباشرة، حيث ألقى الشاب نفسه أمام عربات قطار مترو مارجرجس، والمعاينة الأولى للحادث كشفت عن مواصفات ورادء الشاب.

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وبنهاية عام 2019، شهدت منطقة الزمالك حادث مروع، حيث ألقى شاب فى العشرينات بنفسه من أعلى برج الجزيرة الشهير وسقط جثة هامدة.

ووفقًا لما ذكره أقوال العاملين فى البرج، فإن الشاب قد صعد إلى الطابق الأخير برفقه صديقة، ثم فاجأ الجميع وألقى نفسه مباشرة.

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ووفقًا لما أشار إليه العديد من علماء النفس والاجتماع، فإن من أبرز الأسباب التى تؤدى للانتحار بين الشباب، هى المشاكل النفسية حيث أنهم قد يعانون من الاكتئاب الحاد حيث يفقد اهتمامه بالأشياء والناس.

كما أنه قد يعاني من انفصام، وهى عبارة عن حالة نفسية طويلة المدى تسبب الشعور ورؤية أمور غير موجودة.