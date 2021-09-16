/650529/ماذا-يعنى-إطلاق-عام-المجتمع-المدنى-على-2022طارق-الخولى-يجيب

قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إطلاق عام المجتمع المدنى على عام 2022، من القرارات التى أثلجت صدرى فى المؤتمر وسعدت جدا حيث أنها معبرا عن دعم المجتمع المدنى الذى تعرض للعديد من الانتقادات والهجمات بسبب قلة من المنظمات التى لديها تصرفات مشبوهة تسببت فى معاناه نحو 50 ألف جمعية ومنظمة.

دوت الخليج

جاء ذلك فى حديثه بندوة موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب وأدارها الزميل محمود فايد، مؤكدا على أنه كان لابد أن نكون أمام خطوة مختلفة تجاه عمل هذه الجمعيات والقيام بدوره الحقيقى ومن ثم كانت رسالة من الدولة المصرية للمجتمع المدنى من أجل أن ينشط ويقوم بدوره ويستعيد مكانته فى جهود التنمية خاصة أن أحد عناصر القوى لأى دولة هو وجود مجتمع مدنى قوى فى مختلف المجالات سواء كانت شئون صحية أو تعليمة ومن ثم هذا الإعلان دائم من قبل رأس الدولة للمجتمع المدنى ، وكما رأينا فى الأعوام السابقة من شباب ومرأة ومن ثم تمكين حقيقى وبالتالى سنكون أمام تمكين حقيقى للمجتمع المدنى.

ماذا يعنى إطلاق عام المجتمع المدنى على 2022؟طارق الخولى يجيب

وبشأن تمكين الشباب والمرأ والفئات المختلفة بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى قال الخولى:" نعيش كفئات مختلفة أزهى العصور حيث توجد إرادة سياسة للتمكين، وأى شاب مثلى أو غيرى ما كا يمكن له أن يتواجد وينرس مهامه السياسة فى هذه المرحلة إلا بوجود إرادة من القيادة السياسية ونحن نحارب الزمن من أجل أن نثبت أحقيتنا بهذا التمكين خاصة أن غير ذلك من شأنه أن يضيع على جيلنا مزيد من التمكين، مشيرا إلى أنه جان التمكين السسياسى نرى تمكين بفرص العمل ودعم أنشاء المشروعات للشباب والمرأة من الدولة المصرية والجهات التى تعمل فى ملف المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، حيث نتابع وجود العديد من التمويلات للمشروعات ونجاحها سيكون إطار فاعل لحياة أفضل لهم وهذا إطار حقيقى للتمكين للحياة الأفضل والأحسن لمختلف فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب، وعلينا أن ننتبه أكثر للتدريب للشباب والمرأة أكثر والجمعيات العاملة فى قطاع التمويل متناهى الصغر من أجل نجاح هذه المشروعات والتى سيكون لها التأثير الإيجابى علي الإقتصاد المصرى.