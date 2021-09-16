«الأعلى للإعلام» ينشر توجيهات الرئاسة حول تعويضات صندوق تكريم الشهداء

جدة - نرمين السيد - وأشار البيان إلى أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال عرض التقرير السنوى للصندوق يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس 2021 بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية، واللواء السيد الغالى رئيس مجلس إدارة الصندوق واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذى للصندوق أمر الرئيس بالآتى:

1- صرف التعويض المادى المقرر صرفه لمرة واحدة، وقد حول الصندوق المبالغ المقرر صرفها الى الجهات المعنية وزارة (الدفاع –الداخلية- التضامن الاجتماعى) على أن يبدأ الصرف اعتبارا من يوم 14/9/2021 لكل المستحقين دفعة واحدة بصرف التعويض بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد والمصاب طبقا لنسبة العجز من أمول الصندوق ويتم الصرف من خلال الجهات المعنية كلا فيما يخصه طبقا للضوابط والشروط الصادرة من الصندوق وموافاة الصندوق بتمام التنفيذ

2- قيام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالبدء فى اتخاذ إجراءات تعيين المستوفين لشروط شغل الوظائف من أسر ضحايا ومصابى العمليات الإرهابية من المدنيين بوظائف بالجهاز الإدارى بالدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى دون الحاجة لتعديل قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (2804) لسنة 2017 بشأن قواعد شغل الوظائف العامة للفئات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (13) من قانون الخدمة المدنية

3- تفعيل مبادرة وزارة الشباب والرياضة (دراجتك - صحتك) لتخصيص دراجة هوائية واحدة لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود أو المصاب من الراغبين على أن يتحمل الصندوق نصف ثمن الدارجة ويتحمل المستفيد نصف الثمن الاخر، وفعَّل الصندوق المبادرة وتسليم المرحلة الأولى من الراغبين من محافظه القاهرة والجيزة بواسطة وزارة الشباب والرياضة.

4- تسليم بطاقات التكريم للمستفيدين من القانون 16 لسنة 2018 خلال شهر أكتوبر بالتنسيق مع الوزارات المعنية (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – وزارة التضامن) وذلك بعد صرف التعويض المادى لمرة واحدة مع قيام تلك الوزارات بتوزيعها على المستفيدين وموافاة الصندوق بتمام التنفيذ.

وذكر بيان "الأعلى للإعلام" أنه تم إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بالقانون رقم 16 لسنه 2018 بتاريخ 13/3/2018، وذلك فى ضوء المادة السادسة عشر من دستور عام 2014 التى تضمنت أن تقوم الدولة بتكريم أسر شهداء الوطن ورعاية المصابين، وفى إطار حرص واهتمام الدولة المصرية وتقديرا لتضحيات أبنائها المخلصين من الشهداء والمصابين من كل فئات المجتمع ترسيخا لقيم الوفاء لأسر فقدت او أصيب عائلها الوحيد ورسالة وفاء لمن وهبوا حياتهم لوطنهم.

وأوضح البيان رؤية الصندوق إذ بنيت على تكريم ودعم ورعاية أسر شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية فى كل النواحى وفاء لهم لما بذلوه فى سبيل الوطن.

ويهدف الصندوق تنفيذا للقانون التنسيق مع كل الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية والدعم فى جميع مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية فى المجالات المختلفة والعمل على التطوير المستمر لها ويتعامل الصندوق مع كل المستفيدين من الصندوق بمبدأ المساواة فى جميع الحقوق والمزايا.

ويتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء وتعتمد قرارات مجلس إدارة الصندوق قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء ويحظى الصندوق بالمتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية.

وحدد القانون المستفيدين من كل شهداء وضحايا ومفقودين الوطن وأسرهم من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وهم "الوالد- الوالدة-الأرملة/الارمل-الأبناء" والمصاب عن نفسه ويصدر بحق الشهداء والمصابين قرار وزارى من "وزير الدفاع للعسكريين - وزير الداخلية للشرطة - رئيس مجلس الوزراء للمدنيين"

وفى إطار ذلك وقع الصندوق العديد من البرتوكولات مع وزارات "التعليم العالى، التربية والتعليم والتعليم الفنى، النقل، الثقافة، الطيران المدن، الاثار والسياحة، الصحة، الإسكان، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعى، القوى العاملة" والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتم صدور القرارات الوزارية لتحقيق ما تضمنه القانون، وتقدم الخدمات بواسطة بطاقات التكريم الصادرة من الصندوق وتكون سارية المفعول ومن خلال الجهات المعنية "وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - وزارة التضامن الاجتماعى".