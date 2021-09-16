/650524/انتحرت بسبب-الاضطهاد-وسوء-المعاملة-أقوال-صديقة-فتاة-المول-المنتحرة-فيديو

تباشر النيابة العامة، اليوم الخميس، التحقيق في واقعة انتحار فتاة مول شهير بمدينة نصر بالقاهرة، بعد إلقاء نفسها من الدور السادس بالمول، وهي الواقعة التي ضجت مواقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتصدرت عناوين المواقع الإلكترونية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتحار فتاة مول شهير بمدينة نصر

طالبة بكلية طب أسنان

وكشفت صديقتها وتدعى «نيرة»، 23 سنة، طالبة بكلية طب أسنان، مقيمة في القاهرة الجديدة، أمام جهات التحقيق عن تفاصيل الدقائق الأخيرة، في حياة فتاة مول شهير المنتحرة وتدعى «ميار محمد» تبلغ من العمر الـ 23 عامًا، طالبة في الفرقة الرابعة طب أسنان أيضًا، عن أنها تقابلت مع صديقتها قبل انتحارها، وكانت تجلس معها في إحدى الكافيهات بمول سيتى ستارز بمدينة نصر.

فتاة المول انتحرت بسبب الاضطهاد وسوء المعاملة

وأضافت صديقة فتاة المول الشهير بمدنية نصر المنتحرة، أن تلقت اتصالا من صديقتها «ميار» وتقابلت معها في كافية بالمول، في تمام الساعة الخامسة عصرا، وتبادل الاثنان اطراف الحديث، لافتة إلى أن صديقتها أخبرتها أنها تعاني من اكتئاب شديد بسبب الاضطهاد وسوء المعاملة من قبل أهلها، وأنها غادرت وتركتها بمفردها في الكافية.

وأشارت طالبة طب أسنان أيضًا أثناء سماع أقوالها حول واقعة فتاة المول المنتحرة، إلى أن الفتاة أخبرتها أنها ستنتحر بسبب سوء المعاملة، قائله: «أنا هنتحر النهاردة».

النيابة تأمر بتشريح جثة فتاة مول مدينة نصر

وبعد الانتهاء من مناقشة صديقة الفتاة المنتحرة، أخطرت النيابة العامة التي انتقلت إلى مكان الجريمة، وناظرت جثة الفتاة المنتحرة، وتحفظت القوات على الفيديو الذى رصد كواليس الواقعة، وأتضح من خلال الفحص أن الفيديو مدته 37 ثانية.

كما أمرت النيابة العامة عرض جثة فتاة المول المنتحرة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.