/650525/حسن-الرداد-يتصدر-التريند-بدعمه-لزوجته-إيمي-سمير-غانم-بعد-وفاة-والديها

تصدر دعم ومساندة الفنان المصري حسن الرداد لزوجته الفنانة إيمي سمير غانم بعد وفاة والديها النجم الكبير سمير غانم والقديرة دلال عبد العزيز مؤشرات البحث على جوجل وقائمة تريند «تويتر» العالمي، وحقق رواجًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد تصدر النجم حسن الرداد تريند تويتر العالمي بسبب زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

حسن الرداد يواسي إيمي سمير غانم

كان الفنان حسن الرداد حرص على مواساة ودعم زوجته إيمي سمير غانم بعد رحيل والديها، مشيرًا إلى أن حب الجمهور لوالدها الفنان الكبير سمير غانم وأعمال والدتها دلال عبد العزيز الخيرة سببًا كافي لتحملها ألم رحيلهما.

حسن الرداد يوجه رسالة

نشر الرداد عدة صورة تجمعه بزوجته إيمي سمير غانم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها موجهًا لها رسالة دعم قائلًا: "مافيش أصعب من فقدان أعز الناس لأى حد، و فقدان الأب و الأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته".

وتابع الرداد داعمًا زوجته في محنتها: "بس لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللى عشقته ملايين الناس فى الوطن العربى كله، و والدتك الفاضلة اللى أعمالها فى الخير و مساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس، إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك و ترجع ضحكتك الحلوة تانى تنور الدنيا و ترجعى لشغلك و جمهورك الكبير المحترم يا احلى زوجة و أجمد كوميديانة فى مصر كلها".

دنيا وإيمي سمير غانم تحيان ذكرى رحيل دلال عبد العزيز الأربعين

وأحيأ الابنتنان دنيا وإيمي سمير غانم، أمس، ذكرى رحيل والدتهما النجمة دلال عبد العزيز الأربعين بكلمات مؤثرة، أعربت عن اشتياقهما وفقدانهما لهما.

وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا، بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة، واللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسلها وتكفينها، منهن شمس البارودي، وسهير البابلي، وميرفت أمين، والتي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانات إلهام شاهين، ونبيلة عبيد، وهنادي مهنا، بجانب الإعلامية هالة سرحان، والمنتج أحمد السبكي، والفنان أشرف عبدالباقي، والمغني الشعبي محمود الليثي.

رحيل سمير غانم

بينما رحل الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما. وذلك إثر معانته من خلل فى وظائف الكلى، وأدى لوعكة صحية.