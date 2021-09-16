/650533/بعد-واقعة-فتاة-المول-هدى-زكريا-موت-الأمل-وفقدان-الصبر-سبب-الانتحار

علقت أستاذة علم الاجتماع، الدكتورة هدى زكريا، على واقعة انتحار فتاة من الأدوار العليا من مول سيتي ستارز، مؤكدة على أن فقدان الأمل فى المستقبل عنصر يؤدى للانتحار.

بعد انتحار فتاة المول.. هدى زكريا: موت الأمل فى المستقبل السبب فى حوادث الانتحار

وقالت الدكتورة هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب:" إن موت الأمل فى المستقبل وانتشار اليأس بين الشباب من أهم عوامل الانتحار".

انتحار فتاة مول سيتي ستارز.. هدى زكريا: فقدان الصبر والرغبة فى تحقيق الأحلام السريعة سبب فى الانتحار

وتابعت حديثها لـ دوت الخليج، معلقة على انتحار فتاة من الأدوار العليا لمول سيتي ستارز:" فقدان الصبر والرغبة فى تحقيق الأحلام السريعة أيضًا من الأسباب التى قد تؤدى إلى الانتحار.

كما أشارت أستاذة علم الاجتماع هدى زكريا، إلى أن التفكك الأسرى، وإحساس الأبناء بالوحدة وتركهم فريسة للتخبط دون توعية يسبب ضيق لدى معظم الأبناء.

هذا وكانت فتاة فى مقتبل عمرها قد ألقت بنفسها من أعلى مول سيتي ستارز، وهو ما فاجئ معظم رواد المول، حيث صعدت الفتاة إلى أعلى المول حيث الأدوار الأخيرة وقفزت فجأة.

وكان أحد شهود العيان قد أكد فى تصريحات صحفية أنه تفاجئ بصوت اصطدام عند جلوسه، ليجد أنها فتاة شابة قد قامت بالانتحار من الأدوار العليا.

ورغم محاولات الإسعاف والأجهزة الطبية من إسعاف الفتاة إلى أنها قد لفظت أنفاسها الأخيرة مباشرة بمجرد سقوطها على الأرض.