المجموعة الافريقية تؤمن مسابقة تحدي الرياضيات بالقاهرة (صور)

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأمين مسابقة تحدي الرياضيات بالقاهرة

ملعب الصالة المغطاة رقم "2" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى

جاء نجاح المجموعة الافريقية في تأمين المسابقة بعد نجاحها منذ أيام في تأمين فعاليات البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين، والثامنة للناشئات والشباب، والسادسة للشابات، والخامسة للأشبال، والرابعة للبراعم، والأولى للجودو المكفوفين رجال وسيدات، على ملعب الصالة المغطاة رقم "2" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى.

و تم تكريم رجال الأمن بالمجموعة الافريقية لنجاحهم في التأمين على مدار أيام البطولة، واثبات أن مصر بلد الأمن والامان وجديرة باستضافة كافة البطولات العالمية.

وفي سياق أخر نجحت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية في تأمين اختتام فعاليات البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين، والثامنة للناشئات والشباب، والسادسة للشابات، والخامسة للأشبال، والرابعة للبراعم، والأولى للجودو المكفوفين رجال وسيدات، على ملعب الصالة المغطاة رقم "2" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى . وحرصت المجموعة الافريقية على تأمين 600 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة عربية وهى مصر الدولة المنظمة والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت واليمن وليبيا والمملكة المغربية الهاشمية شاركوا في البطولة. وامنت المجموعة الافريقية حفل الختام الذي حضره الكويتي عبيد العنزى رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولى ، والإماراتى نصر التميمى أمين صندوق الاتحاد الدولى ، واليمنى نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربى، حيث تم تكريم رجال الأمن بالمجموعة الافريقية لنجاحهم في التأمين على مدار أيام البطولة ، واثبات أن مصر بلد الأمن والامان وجديرة باستضافة كافة البطولات العالمية.