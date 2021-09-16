/650536/صاحب-ملهى-ليلي-قصة-أزمات-فيفي-عبده-مع-أزواجها-الـ-6

تزوجت الفنانة المصرية والراقصة الشرقية فيفي عبده 6 مرات، مرتين منهم كان زواجًا رسميًا على يد مأذون شرعي، الأول من رجل أعمال يدعى كمال مجاهد صاحب الملهى الليلي الذي كانت تعمل فيه، وأثمرت تلك الزيجة عن ابنتيهما الفنانة عزة مجاهد.

دوت الخليج يكشف أسباب خلاف الفنانة فيفي عبده مع أزواجها السابقين.

زيجات فيفي عبده المتعدده

وانفصلت فيفي عن زوجها الأول، ومن ثم تزوجت 4 زيجات عرفي، واختتمت تلك الزيجات بزواجها رسميًا من رجل الأعمال الفلسطيني محمد الديراوي، وأثمرت تلك الزيجة عن ابنتها الثانية هنادي.

فيفي عبده ضيفة وفاء الكيلاني

وتحل الفنانة فيفي عبده ضيفة على برنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على فضائية قناة dmc، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تتحدث فيفي خلال اللقاء عن زيجاتها المتعددة وأسباب خلافها مع أزواجها السابقين، وحياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها بوالديها، فضلًا عن أسباب هروبها مع صديقتها وخالها للالتحاق بمهنة الرقص.

فيفي عبده تثير غضب الجمهور بسبب رقصها بالبشكير

وكانت قد خرجت فيفي عبده لإحداث ضجة من جديد من خلال نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت به شبه عارية وهي تستعرض جسمها وترقص بالفوطة.

وعلقت على الفيديو قائلة: "يا مساء الفل من الساحل الشمالي، أغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح..خمسة موااااه".

الجمهور يهاجم فيفي عبده بسبب رقصها بالبشكير

الأمر الذي أثار غضب الجمهور، وعبروا عن استيائهم من خلال عدة تعليقات، فأحدهم كتب: "اتقي الله في نفسك وسنك هو أنتي هتعيشي زمنك وزمن غيرك يشيخة"، وعلق الآخر: "يعني ملحقتيش تلبسي بعد الدش.. لحقتي تلبسي اكسسوارات وتحطي ميكاب".

وتقدم المحامي المصري أشرف فرحات مؤسس حملة «تطهير المجتمع» ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الراقصة فيفي عبده لاتهامها بنشر الفسق والفجور بسبب فيديو رقصها بمنشفة الحمام، اذ اعتبر فرحات الفيديو الأخير الذي نشرته فيفي فعلًا فاضحًا ويتنافى مع مبادئ وقيم المجتمع، بحسب ما جاء في منشور نشره على صفحة تحمل اسمه على «فيسبوك»، أُعلن فيها التقدم ببلاغ إلكتروني للنائب العام حول الواقعة، وتم نشر صورة لرقم البلاغ.