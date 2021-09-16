/650539/المصريين-الأحرار-ينظم-ملتقى-توظيف-ضخم-للاعمار-المختلفة-في-العروبة

في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحاربة البطالة، ينظم حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل ملتقى توظيف ضخم لخدمة الأعمار المختلفة، يوم الأحد الموافق ٢٦ سبتمبر الجارى، بمقر الحزب الرئيسي ١٤٠ شارع العروبة صلاح سالم القاهرة من الخامسة عصراً حتى العاشرة مساءا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ملتقي التوظيف برعاية حزب المصريين الاحرار

ملتقي وظيف المصريين الاحرار

ذلك بحضور عدد قرابة ٤٠ شركة ومؤسسة في المجالات المختلفة، بإشراف لجنة خدمة المواطنين المركزية بقيادة وحيد وجيه، ويباشرها مجدى طلعت مسؤول ملف التوظيف.

فرص عمل للجنسين

كما يوفر الملتقى فرص عمل للجنسين شباب وفتيات للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل والفنيين والسائقين والفنيين وغيرهم.

وتضم قائمة الشركات الاستثمار العقاري، وأعمال هندسية وشركات سيارات، وأدوية، وتأمينات، وشركات أجهزة منزلية وكهربائية، وشركات ألبان ومواد غذائية، وشركات حلويات وسلاسل مطاعم، وشركات أمن، ومصنوعات جلدية، ومصانع ملابس ، وسلاسل محال تجارية، وشركات تكنولوجيا معلومات، وكول سنتر بفروع ماركات هاتفية معروفة، وشركات محمول.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب المصريين الأحرار في توفير الوظائف بالتنسيق مع كبرى الشركات والمؤسسات لخدمة الشباب والحد من البطالة ومواصلة تنسيق ملتقيات التوظيف الضخمة لخدمة الأعمار المختلفة.

ونشر المركز الإعلامي تفاصيل الوظائف المطلوبة عبر الصفحة الرئيسية لحزب المصريين الأحرار للإطلاع، لمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة الحزب عبر الرابط التالي: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=415744986577480&id=100044259466166