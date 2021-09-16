إنفوجراف- أهلا مدارس.. السابلايز بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء، أن هناك اهتماما خاصا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسى، والتوسع فى انتشارها بجميع المحافظات، من منطلق الحرص على التخفيف عن أولياء الأمور عبر توفير كافة احتياجات الطلاب، وبأسعار مخفضة.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجوده اليوم فى افتتاح معرض "اهلا مدارس" المتكامل لاحتياجات طلاب المدارس، بمشاركة أكثر من 200 عارض، مشيدا بما لمسه من وجود الكثير من المعروضات من صناعة مصرية، كما أن هناك اهتماما بجودة المنتجات.

وأكد مدبولى، أننا نستهدف أن تكون جميع المنتجات فى نسخة المعرض فى العام القادم، مصرية الصنع، بما يعزز تعميق الصناعة الوطنية، ليكون على أغلب المنتجات عبارة "صنع فى مصر".