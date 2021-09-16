عاجل.. السيسى والعاهل البحرينى يبحثان تطورات قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تناولت آخر تطورات قضية سد النهضة فى ضوء البيان الرئاسى الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولى بشأن السد.





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