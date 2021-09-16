ضبط بضائع مهربة جمركيا بقيمة 351 ألف جنيه بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية، بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبى، 16 محضر ضبط بضائع متنوعة أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية لمحال تجارية بوسط وشرق الإسكندرية.





وضبطت الحملة بضائع متنوعة بينها ملابس وإكسسوار محمول ولعب أطفال وكراسى طبية جميعها أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد بسداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك لسنة 2020. تم التصالح فى جميع المحاضر وذلك بعد دفع جميع الغرامات والرسوم المقررة، والتي تقدر قيمتها بـ 351 ألف جنيه. كانت لجنة تضم كل من عبد السلام العشرى، مدير إدارة التحريات والضبط وطارق زاهر، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى وقوة من مباحث التهرب الضريبى، أجرت حملات على عدد من المحال التجارية بالإسكندرية.

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