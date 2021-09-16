/650545/شريف-علي-اعمال-ديكور-جديدة-تتبع-أهداف-التنمية-المستدامة-وتدعم-رؤية-2030
قال شريف علي رئيس مجلس إدارة شركة شريف علي ديزاينز، ان شركتة استحدثت نظم حديثة فى التصميمات لتتماشي مع اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وهو ما يعزز مكاتنا داخل السوق المحلي ونواكب جميع التغيرات فى عالم الديكور العالمي.
دوت الخليج
وأضاف شريف علي ان التصميمات الجديدة ستكون مميزة وصديقة للبيئة حيث ان المواد المستخدمة فى تلك التصميمات يمكن إعادتها تدويرها والاعتماد الاساسي سيكون على الاعمال الالكترونية، مشيرا الي أن الهدف من اتباع التنمية المستدامة يتمثل فى مساندة اهداف الدولة ورؤيتها فى 2031 وايضا اتباع 17 هدفاً للتنمية المستدامة .
اعمال ديكور جديدة تتبع أهداف التنمية المستدامة وتدعم رؤوية 2030
وتابع : ان التصميمات المستدامة يمكن أن تساهم في إستدامة الموارد الطبيعية من خلال تصنيع واستخدام المنتجات القابلة لإعادة التدوير وتوظيف الإضاءة الطبيعية والخامات الطبيعية بما يتناسب والبيئة المستخدمة وغيرها من الإجراءات التي تحد من استنزاف الموارد الغير متجددة.
واستطرد : ان الاستدامة فى التصميم الداخلي والاثاث تعني المسؤولية المجتمعية واستخدام التكنولوجيا غير الملوثة والمواد المعتمدة لتحسينالاطار الحياتي للانسان ، لافتا الي ان التصميمات المستدامة تحتاج الي توعية مجتمعية وتبني رؤية مصر 2030 من الجميع حيث نحتاج الي زيادة الوعي المجتمعي من خلال لفت نظر المستثمرين .
أحدث التجارب العالمية فى مجال الاثاث والتصميم المستدام
واضاف ان التنمية المستدامة هي حجر الزاوية لتحقيق الازدهار والاستقرار على المدي الطويل فى مصر ، مشيرا الي ان شركتنا تقوم بتصميمات مستدامة ونطلع على احدق التطورات والتجارب العالمية فى مجال الاثاث والتصميم المستدام .
واشار شريف علي الي ان التصميم المستدام يراعي الحفاظ على الطاقة والملامح المعمارية للمبني وايضا دراسة الغلاف الخارجي للمبني ومدي حفاظ على الطاقة مع استخدام الانظمية الميكانيكية والكهربائية للطافة بكفاءة.
واوضح ان التصميم المستدام يراعي ايضا توفير الظروف الصحية الملائمة لمستعملي المبني لتحقيق الامور التى نسعي حليا الي تحقيقهامن خلال اقامة بيئات صحية خالية من التلوث واعداد البيئة التى تراعي اهمية صحة وامان مستخدمى المبني، مشيرا الي ان تحول مجتمعنا الي البيئة المستدامة اصبح ضرورة اساسية وحاجة ملحة .
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