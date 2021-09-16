/650546/اتحاد-الكرة-يصرف-مكافئات-مالية-للاعبي-المنتخب-الأوليمبي

بدأ الإتحاد المصري لكرة القدم في صرف مكافئات مالية للاعبي المنتخب الأوليمبي المشاركين في اوليمبياد طوكيو 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تواجد اليوم في مقر الإتحاد المصري لكرة القدم اللاعب طاهر محمد طاهر جناح النادي الأهلي والمشارك مع المنتخب الأوليمبي في اوليمبياد طوكيو,وذلك من أجل الحصول علي مكافئة المشاركة والوصول الي ربع نهائي البطولة.

كما تواجد اليوم ايضاً لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعب احمد فتوح,للحصول علي مكافئتة هو الاخر.

وكان المنتخب الأوليمبي قد ودع منافسات دورة الألعاب الأوليمبية من دور الثمانية بعدما خسر من حامل اللقب المنتخب البرازيلي بنتيجة هدف دون رد.

مشوار الفراعنة في أولمبياد طوكيو

خاض المنتخب الوليمبي 4 مباريات خلال دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة، تمكن من تحقيق فوز وحيد علي حساب منتخب استراليا،وتعادل وحيد امام المنتخب الاسباني وخسارتين من منتخبي الأرجنتين والبرازيل، بنفس النتيجة بهدف نظيف لكل منهما.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر

في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح.

بدلاء مصر أمام الجابون

الهاني سليمان - محمد أبو جبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد- صلاح محسن.

الجدير بالذكر ان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول يتكون من :

ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.

ووائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا.