/650549/عرض-حكاية-رق-الحبيب-من-مسلسل-ورا-كل-باب-في-هذا-الموعد

تبدأ قناة الحياة فى عرض حكاية «رق الحبيب» من «مسلسل ورا كل باب» للنجمة سوسن بدر، السبت المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري، وذلك عقب تأجيل حكاية «قلب مفتوح».

دوت الخليج يكشف موعد عرض حكاية «رق الحبيب» من مسلسل «ورا كل باب».

أبطال حكاية رق الحبيب

يشارك في بطولة حكاية «رق الحبيب»، كل من أحمد فؤاد سليم، الفنان إيهاب فهمى ومروة عبد المنعم وشريف خير الله، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وتصل حلقاته إلى 45 حلقة، كل حدوتة تنقسم إلى 9 حلقات بنجوم ومؤلف ومخرج مختلفين

أحداث حكاية رق الحبيب

وتناقش الحدوتة جحود الأبناء تجاه الآباء والمعاناة التى يعيشها كبار السن ووضع الوالدين فى دار مسنين، كما تتطرق لمشاكل الميراث والطمع السائد في بعض الأسر المصرية بالمجتمع، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

طرح البوستر الدعائي لحكاية رق الحبيب

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البوستر الدعائي له، استعدادًا لعرضه وتصدرت النجمة سوسن بدر البوستر بصحبة الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم ، حيث تجسد الفنانة سوسن بدر دور امرأة كبيرة فى السن تعاني من عقوق أبنائها الذين يضطرون إلى وضعها بدار رعاية مسنين.

حكاية «عائلة جيجي» من مسلسل ورا كل باب

وتعرض قناة الحياة حاليًا الحدوتة الثانية من المسلسل «عائلة جيجى» بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الاتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، وتأليف محمد الشواف وإخراج منال الصيفى، بعد انتهاء عرض الحدوتة الأولى بعنوان "كدبة كبيرة" بطولة احمد زاهر، هنادى مهنى، ايمان سلامة، عماد رشاد وتأليف اسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

ميدو عادل يتألق بحكاية قلب مفتوح

ويواصل الفنان المتألق ميدو عادل مشاركته في الموسم الثاني من مسلسل «ورا كل باب» من خلال تصوير حكاية «قلب مفتوح» وذلك بتجسيده دور طبيب بشري خلال أحداث الحكاية، وتعد هذا المرة الأولى لميدو في الإبتعاد عن أدوار الفتى الطائش.

وتعد حكاية «قلب مفتوح» من تأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدى رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدي.

مسلسل ورا كل باب

الجدير بالذكر، أن مسلسل «ورا كل باب» عُرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان «مالناش إلا بعض» بطولة صابرين، الثانية «يوم من الأيام» بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة «شنطة سفر» بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة «أيامنا الحلوة» بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة «ورقة ضغط» وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.