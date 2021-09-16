/650558/الداخلية-تلاحق-جرائم-غش-مستلزمات-الإنتاج-الزراعي--فيديو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة.

دوت الخليج يرصد في الفيديو التالي تفاصيل ضبط جرائم مستلزمات الغش الزراعي والداجني

ضبط جرائم مستلزمات الغش الزراعي والداجني

حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفي سياق أخر نشرت الجريدة الرسمية، القرار رقم 1695 لسنة 2021 حول تعديل اللائحة التنفيذية لبعض أحكام قانون المرور، منها تزويد السيارات بأجهزة إطفاء حديثة ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية والمصرية، وصرف رخص للسيارات يذكر فيها نوع السيارة وأجزائها ومالكها وكافة البيانات الخاصة بها.

كما حدد القانون أيضًا في الفقرة الثانية، تعديل للسرعات بالطرق السريعة، منها الطريق الدائرى الأوسطى في تقاطعه مع طريق الضبعة وحتى طريق الإسماعيلية الزراعى.

حيث تم تحديد السرعة بالطريق الدائرى الأوسطى

70 كم / س للمقطورات

و80 كم/س لسيارات النقل

و100 كم/س للأتوبيسات وسيارات الميكروباص.

والسرعات الجديدة للسيارات على الطريق الدائرى الأوسطى والأتوستراد السرعات الجديدة للسيارات على الطريق الدائرى الأوسطى والأتوستراد

الطريق الدائرى الأوسطى من تقاطعه مع محور الضبعة وحتى تقاطعه من طريق الإسماعيلية الزراعى

70 كم / ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات

80 كم / ساعة لمركبات النقل

100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات النارية

120 كم / ساعة لباقى أنواع المركبات الملاكى والأجرة

السرعات من قطاع عزبة الوالدة من طريق الأتوستراد وحتى النيل: 70 كم / ساعة للمركبات الملاكى

50 كم / ساعة لباقى أنواع المركبات

طريق شبرا بنها الحر 70 كم / ساعة للمركبات القاطرة

80 كم / ساعة لمركبات النقل

100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب

120 كم / ساعة لباقى أنواع المركبات الملاكى والأجرة