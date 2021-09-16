/650561/وفقا-للائحة--5-إكتوبر-أولى-جلسات-دور-الانعقاد-الثانى-لمجلس-النواب

يترقب الشارع البرلمانى والسياسى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمجلس النواب، لعقد جلسات دور الانعقاد الثانى بالفصل التشريعى الثانى، حيث رجحت المصادر الخاصة لتحيا مصر أن يكون أولى جلسات دور الانعقاد الثانى فى 5أكتوبر المقبل، حيث من المقرر أن يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسى الأعضاء للانعقاد فى هذا التاريخ.

دوت الخليج

وفق اللائحة والدستور وقانون مجلس النواب، فرئيس الجمهورية يدعو المجلس للإنعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، ومن منطلق الإجراءات التى إتخذتها الحكومة بشأن تنظيم الأجازات، بأن أى أجازة على مدار الأسبوع يتم ترحيلها لنهاية الأسبوع، ومن ثم يوم الأربعاء فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر سيوافق 6إكتوبر وهو أجازة رسمية ومن ثم سيتم ترحيل الأجازة ليوم الخميس، وأمام ذلك سيكون المرجح أن تتم الدعوة يوم الثلاثاء الموافق 5 إكتوبر ليعمل المجلس يومي 5و6إكتوبر بالجلسة الإجرائية وإجراء انتخابات اللجان النوعية.

وفقا للائحة .. 5 إكتوبر أولى جلسات دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب

وعقب الانتهاء من جلسات يومى الثلاثاء والأربعاء والمنتظر أن تشهد أعمال انتخابات اللجان النوعية، سيتم رفع أعمال المجلس للاحتفاء بذكى 6إكتوبر ومن ثم العودة وفق آليات الانعقاد الأسبوعية بالتنسيق مع مجلس الشيوخ بعد عودته أيضا وفق الدستور فى الأسبوع الأول، حيث سيكون من المرجح أيضا أن يتم دعوة مجلس الشيوخ فى وقت سابق للنواب حيث لا ينعقد المجلسين فى نفس الأيام منعا للزحام، وبعد الانتهاء سيتم عودة الانعقاد بشكل دورى ما بين النواب والشيوخ.

الحديث يأتى وفق مصادر خاصة لموقع دوت الخليج، ولكن لم يصل أى من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ قرارات جمهورية بعودة الإنعقاد حتى الآن، ومن المرجح أن تتم الدعوة خلال الفترة المقبلة وسيتم نشرها بوسائل الإعلام لتحقيق علانية الدعوة.

وفقا للائحة .. 5 إكتوبر أولى جلسات دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب

مادة 274 من لائحة مجلس النواب تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.