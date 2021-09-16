/650562/مصر-وروسيا-تتوصلان-إلى-تفاهم-مبدئي-حول-التعويضات-لأسر-ضحايا-العملية-الإرهابية

توصلت مصر وروسيا، إلى تفاهم مبدئي حول التعويضات لأسر ضحايا العملية الإرهابية، التي استهدفت طائرة ركاب كانت تحلق فوق سيناء عام 2015، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في بيان أصدرته ردا على سؤال حول القضية: "تم منذ يوم 9 أغسطس العام الحالي استئناف الحركة الجوية مع منتجعي شرم الشيخ والغردقة المصريين، وتم وقف رحلات الطيران المدني من روسيا إلى مصر عام 2015 بعد العملية الإرهابية في السماء فوق سيناء، والتي أسفرت عن مقتل ركاب طائرة شركة كوغاليم آفيا، التي كانت تنفذ رحلة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ".

وبعد توقف دام لـ6 سنوات قالت زاخاروفا إن إعادة الرحلات الجوية جاءت بعد "عمل مكثف مع القاهرة عبر الوزارات والهيئات المعنية كان يهدف إلى رفع مستوى الأمن في المطارات المصرية وحل القضايا المهمة الأخرى من أجل تسوية تداعيات هذا الحادث المأساوي".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه "جرى خلال المفاوضات مع الطرف المصري عبر قناة وزارة الخارجية الروسية إيلاء اهتمام ثابت لموضوع دفع التعويضات المالية لأسر الضحايا الروس الذين سقطوا جراء العملية الإرهابية، ونتيجة للجهود المبذولة تمكنت السفارة الروسية في القاهرة من التوصل إلى تفاهم مبدئي مع الشركاء المصريين حول هذه المسألة"، وأضافت "يجري حاليا العمل على التفاصيل الدقيقة لنظام تنفيذ المدفوعات الطوعية عبر قناة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وتابعت زاخاروفا، نأمل في أن يتم تنسيق الاتفاقات المناسبة بشكل سريع مباشرة بين ممثلي المؤسسات السياحية المصرية وأقرباء القتلى الروس، سنواصل الإسهام في ذلك لاحقا بكل الأشكال الممكنة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد ألغى يوم 8 يوليو، سريان المرسوم الصادر عام 2015 حول حظر رحلات الطيران الروسية إلى منتجعات مصر على خلفية كارثة طائرة شركة "كوغاليم آفيا" والتي كانت في طريقها من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، خلال تحليقها فوق سيناء ما أدى إلى مقتل 224 شخصا في حادث وصفته السلطات الروسية بالهجوم الإرهابي.