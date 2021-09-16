طارق الخولي بـ«ندوة دوت الخليج»: الطلاق الشفهي «تعذيب واضطهاد للمرأة».. وقانون الأحوال الشخصية محتاج لـ«جرأة»..أداء التنسيقية بدور الانعقاد الأول «متفرد»

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الطلاق الشفهي «تعذيب واضطهاد للمرأة»

قانون الأحوال الشخصية محتاج لـ«جرأة»

أداء التنسيقية بدور الانعقاد الأول «متفرد»

الدبلوماسية البرلمانية كشف المظلومية المزيفة للإخوان

قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشروعات المتوسطة والصغيرى ومتناهية الصغر أمل مصر في القضاء على البطالة وجعل الاقتصاد أكثر ثباتًا، حيث كان لها دور في نمو الاقتصاد الصيني، والتي أصبحت واحدة من أقوى الاقتصاديات في العالم.

دوت الخليج

جاء ذلك فى ندوة موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، والذى أدارها الزميل محمود فايد، مؤكدا على أن الدول ذات التعداد الكبير مثل مصر، يكون لديها هامش من البطالة حيث تكون في حاجة لتوظيف العديد من الخرجيين، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث منذ فترة على تدريب الشباب من أجل نجاح المشروعات الصغيرة فالفكرة لا تعتمد على التمويل فقط، بل التدريب والذي يعد جزء أساسي لنجاح المشروع، ويساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية، فنجاح المشروعات يحقق طفرات مالية للشباب، فالمشروعات الصغيرة هي المشروع القومي والاقتصادي لمكافحة البطالة والارتقاء بالفئات المختلفة، ومن المنتظر الفترة القادمة أن يسعى الشباب الى التعلم والاعتماد على المشرورعات الصغيرة وسيكون هناك دعم من قبل الحكومة.

طارق الخولي الطلاق الشفهي يمثل تعذيب للمرأة واضطهاد لها

وتحدث النائب طارق الخولي إلى الحديث عن ملف الاحوال الشخصية، موضحا أن المسالة تم طرحها من فترة ليست قصيرة من قبل الرئيس السيسي حيث أنه يقوم بطرح أمور توارثنا عليها بدون أن نتأملها، من أجل عمل حوار ومناقشتها للوصول إلى الأفضل، حيث ان الطلاق الشفهي استخدم بشكل يمثل تعذيب للمرأة واضطهاد لها والنيل منها، فالحديث عن توثيق الطلاق الشفهي من الأمور الهامة التي يجب أن يخوضها المجتمع المصري بجرأة سواء بشق تنفيذي او تشريعي .

طارق الخولي: طالبت بتشكيل لجنة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المثيرة للجدل لارتباطة بثلاث أطراف وهما المرأة والرجل والطفل، حيث أن الطفل أضعف جزء في الحلقة، وهو في حاجة للحماية من تداعيات الطلاق بين أبويه، فالقانون يحتاج إلى نظرة شاملة غير مسالة الطلاق الشفهي فقط، وهذا ما طالبت به بدور الانعقاد الحالي بتشكيل للجنة للاستطلاع والمواجهة للمناقفشة حول قانون الاحوال الشخصية لوجود مسائل متأزمة على سبيل المثال الرؤية والحضانة للطفل حيث أن هذه الملفات لها تشعبات يجب ان نبحث فيها عن العدالة لكل الاطراف وتسود بين الجميع.

طارق الخولي: الحوار المجتمعي مطلوب للخروج لوضع النقاط على الحروف بشأن قانون الأحوال الشخصية

ونوه عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان النائب طارق الخولي أن إلى وجود أطراف استخدموا أساليب لفرض آراءهم على الطرف الأخر، فنحن بحاجة الى حوار مجتمعي يتضمن متخصصين وعلماء اجتنماع واصحاب التجارب حتى نصل للافضل ووضع معالجة لهذه النقاط وعمل قانون شامل وعادل للاطراف.

وتحدث النائب طارق الخولي على مسألة توثيق الطلاق،مضيفا:" عندما يتم الزواج يقع بعقد وبالتالي عندما يقع الطلاق يجب أن يقع بعقد أيضا، حيث أنه يجب مناقشة هذه المسألة بشكل متطور ومناقشتها ومعالجتها لانه في النهاية لا يجب أن نقبل وقوع الضرر على اي طرف، فدورنا كمشرعين أن نعمل بجد واجتهاد لمعالجة القضايا الشائكة حيث أن الرئيس السيسي عندما يواجه مشكلة يضع لها حل جذري فالقيادة السياسية لديها قناعة لحل المشاكل.

وأضاف الخولي أن الشق القانون في مسألة الطلاق الشفهي ، هو أن الأمور لا تقع إلا بالتوثيق، وهناك شق ديني له رجاله كما هناك العديد من رجال الدين الذين تحدثوا في المسالة، والمجتمع يجب أن يواجه هذه الأزمة لأن العديد من الدول وصلت إلى تشريعات تهدف إلى توثيق الطلاق الشفهي طالما تم توثيق الزواج.

وتابع الخولي:" وفي نهاية حديثي عن هذه المسالة المعقدة ، فنحن بحاجة لجرأة لإقتحام هذا الملف تشريعيا، كما أنه يتعلق بأطراف أخرى من المجتمع كل والمؤسسات الدينية، لذلك الرئيس السيسي طرح الملف للحوار، لأنه بالحوار يمكننا التوصل إلى ما نصبو إليه.

طارق الخولي: برلمان 2021 اختلف من حيث الشكل والتمكين عن سابقه

وتحدث النائب طارق الخولي عن اختلاف برلمان 2021 قائلا البرلمان الجديد اختلف من حيث الشكل وتمكين الفئات المختلفة، وأيضا الأداء كان مختلف، حيث أن البرلمان السابق كان يتزامن في فترة صعبة وكنا في صدد تشكيل دستور جديد 2014 بعد الخروج من ثورة 30 يونيو حيث أنه كان ذو صبغة تشريعية وكان يركز على الجانب التشريعى أكثر من الجانب الرقابي، أما البرلمان الحالي يعزز من دوره الرقابي حيث تم استدعاء الحكومة في بدابة دور الانعقاد وتوجيه انتقادات من النواب للوزراء وكان هناك جلسات عاصفة أدت إلى رحيل أحد الوزراء، لذلك الشق الرقابي أقوى للبرلمان كما أنه يحاول أن يعمل حالة من التوازن التشريعي والرقابي.

طارق الخولي: أعضاء تنسيقية الشباب دخلو البرلمان برؤية وبرامج محددة

وعن دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة وأدائها المتميز وما ترمي إليه من طموحات، قال الخولي أن كل الأعضاء دخلوا البرلمان ببرنامج ورؤية محددة ولم يتم الدخول بدون رؤى أو تحدي نثبت فيه قدرتنا للتعبير عن أنفسنا ورؤى الشباب، وبعد انتهاء دور الانعقاد تم عمل كشف حساب لكل الاعضاء في نهاية دور الانعقاد علي صفحة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حيث تم توضيح انشطة النواب الكاملة.

ولفت النائب طارق الخولي إلى أنه تم وضع عدد من العناصر المُقيمة لأنفسنا حيث أن الأرقام التي خرجنا بها مشرفه للغايه حيث أن عدد كبير من المحللين السياسيين يروا ان تجربة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين متفرده ومتميزه واضافت للعمل البرلماني وخرجت بالعديد من التحركات البرلمانيه والتشريعيه التي كانت من شأنها ان تلعب دورا كبيرا في التنمية السياسيه او التشريعية.

طارق الخولي: حياة كريمة مشروع قرن هذا الزمان

وقال النائب طارق الخولي أن تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة، يمثل شهادة تقدير لما حققته مصر من تنمية اقصادية وبشرية على مدار الفترة الماضية، حيث ان الرئيس كان قد وجه التحية للشعب المصري لتحمله مسارات الاصلاح الاقتصادي.

وتحدث النائب طارق الحولي عن مبادرة حياة كريمة مشيرا إلى أن كل عقد من الزمان يأتي بمشروع قومي مثل قناة السويس والسد العالي، وانا اعتبر حياة كريمة هي المشروع القومي لهذا العصر، وهو المشروع الضخم الذي كان من المفترض تنفيذه في عشر سنوات ووجه الرئيس بتنفيذه في ثلاث سنوات، حيث انه ينعكس على أكثر من 50 مليون مصري، فهو الأضخم في تاريخ الحياة المصرية والذي سيكون له انعكاس على العديد من المواطنين كما أنه المعبر الحقيقي عن وجود عدالة اجتماعية للمواطنين.

طارق الخولي: الدبلوماسية البرلمانية أحد أهم الأذرع للدبلوماسية الخاصة بالدولة المصرية

وأشار النائب طارق الخولي إلى دور الدبلوماسية البرلمانية والتي تمثل أحد اهم اذرع الدبلوماسية الخاصة بالدولة المصرية، حيث ان دورها فاعل على الساحة بالخارج، فعلى الرغم من خوض معارك شرسة جدا الاونة الاخيرة دأبت فيها جماعة الاخوان بعد ثورة 30 يونيو على الاضرار بالمصالح المصرية على الساحات البرلمانية، إلا أنه تم التصدي لهم وتم النجاح في درء أكاذيبهم وكشف مظلمويتهم الزائفة، حيث انه تم التعرض للعديد من محاولاتهم الإرهابية بالخارج من قبل الاعتداء على الوفود ومنعهم، ولكن ذلك لم يوقفنا لحظة في استكمال العملية الوطنية الخالصة في درء أكاذيبهم،ونجحت الدبلوماسية في لعب دور حاسم في إنهاء تأثيرهم بأي شكل من الأشكال.