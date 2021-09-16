/650564/كنت-بعاملها-بحب-وبخاف-عليها-أوى-أقوال-والد-فتاة-المول-بمدينة-نصر-المنتحرة

استدعت نيابة مدينة نصر، اليوم الخميس، والد فتاة المول المنتحرة داخل مول شهير بمدينة نصر بالقاهرة من الدور السادس لسماع أقواله حول الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل أقوال والد فتاة المول المنتحرة

وكشف والد الفتاة يدعي «محمد هشام» طبيب بالمعاش أمام النيابة العامة خلال سماع أقواله:« أنه كان يعامل نجلته بكل عطف وحب».

وأكمل والد فتاة المول المنتحرة بمدينة نصر:«أنه كان بالفعل يمنع ابنته من الخروج من المنزل في أوقات متأخرة خوفا عليها».

كنت بخاف عليها

وأضاف والد فتاة المول المنتحرة، أن أبنته كانت من المتوفقين دراسيا في الفرقة الرابعة طب أسنان، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة طلبت منه نجلته الخروج مع أصدقائها ولكن رفض في الأول خوفا عليها ولكن أصرت عليه فوافق بشرط عدم التأخير والابتعاد عن المنزل.

كما أوضح والد فتاة المول المنتحرة بمدينة نصر، أنه فوجئ بخبر وفاة نجلته، مؤكدا أنه لا يعرف سبب الواقعة.

صديقة «فتاة المول» تكشف سبب انتحارها

وكشفت صديقتها وتدعى «نيرة»، 23 سنة، طالبة بكلية طب أسنان، مقيمة في القاهرة الجديدة، أمام جهات التحقيق عن تفاصيل الدقائق الأخيرة، في حياة فتاة مول شهير المنتحرة وتدعى «ميار محمد» تبلغ من العمر الـ 23 عامًا، طالبة في الفرقة الرابعة طب أسنان أيضًا، عن أنها تقابلت مع صديقتها قبل انتحارها، وكانت تجلس معها في إحدى الكافيهات بمول سيتى ستارز بمدينة نصر.

فتاة المول انتحرت بسبب الاضطهاد وسوء المعاملة

وأضافت صديقة فتاة المول الشهير بمدنية نصر المنتحرة، أن تلقت اتصالا من صديقتها «ميار» وتقابلت معها في كافية بالمول، في تمام الساعة الخامسة عصرا، وتبادل الاثنان اطراف الحديث، لافتة إلى أن صديقتها أخبرتها أنها تعاني من اكتئاب شديد بسبب الاضطهاد وسوء المعاملة من قبل أهلها، وأنها غادرت وتركتها بمفردها في الكافية.