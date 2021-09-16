/650565/أول-تعليق-من-الفنانة-سلاف-فواخرجي-بعد-وفاة-والدها

وجهت الفنانة السورية سلاف فواخرجي رسالة مؤثرة لوالدها محمد الفواخرجي، الذي رحل عن عالمنا ،صباح اليوم الخميس، تاركًا خلفه ابنته في حالة حزن وانهيار.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من الفنانة السورية سلاف الفواخرجي بعد وفاة والدها.

سلاف فواخرجي تنعي والدها بكلمات مؤثرة

نشرت سُلاف صورتان لوالدها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وبكلمات مؤثرة علقت عليها قائلة: "روحي راحت معاك وخلص الحكي بعدك.. الله معك بابا وشكرًا على كل شئ".

وفاة والد سلاف فواخرجي

جاء نبأ وفاة والد سلاف فواخرجي على لسان نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق، إذ كتبت عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قائلة: “يتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي بوفاة والدها.. وسنوافيكم لاحقًا بمواعيد الدفن والعزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

سلاف فواخرجي تناقش قضايا النساء داخل السجون بمسلسل عنبر 10

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة صبا مبارك بالتعاون مع زميلتها الفنانة سلاف فواخرجى لإبراز قضية هزت الرأي العام لسنوات من خلال مسلسلهم الجديد «عنبر 10» اذ يناقشان قضايا النساء داخل السجون خلال أحداث العمل.

ويضم مسلسل «عنبر 10» مجموعة كبيرة من الفنانين من مختلف الدول العربية، السعودية، العراق، سوريا، القاهرة وبيروت وهم سلاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى ابراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غريتا عون وغيرهم.

أعمال الفنانة السورية سلاف فواخرجي

وكانت تعاقدت سُلاف فواخرجي، على فيلم روائي قصير يحمل اسم قباني في العزل، والفيلم من تأليف وإخراج محمد عادل عبد العظيم، وتدور أحداثه في زمن الخوف من فيروس كورونا المنتشر.

فيلم قباني في العزل، يرصد معاناة الإنسان من فوضى وقت فترة فيروس كورونا، وبينما يبدو العالم غارقًا في الكثير من الفوضى، فنحن شخصيًا لدينا الفوضى الخاصة بنا.. إنها مثل حُروبنا اليومية، البسيطة، في وسط حرب كبرى في وجه فيروس قاتل والموت نفسه.

من أهم أعمال سُلاف فواخرجي في مصر مسلسل، أسمهان، بالإضافة إلى فيلم حليم مع النجم الكبير الراحل أحمد زكي، ومن إخراج المخرج الكبير شريف عرفة.