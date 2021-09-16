عاجل.. خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية للشهادات المعادلة

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم الخميس 16 سبتمبر مع عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية؛ لمناقشة ومتابعة الموقف الخاص بالقبول الإلكترونى لطلاب الجامعات الخاصة.





وحسبما أوضحت وزارة التعليم العالى فى بيان لها، انتهى اللقاء إلى دراسة ما يلى:

أولًا: مد فترة سداد المصروفات الدراسية للطلاب المرشحين للجامعات الخاصة حتى نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجارى.

ثانيًا: خفض الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية هذا العام على النحو التالى:

- الطب البشرى: 90%.

- صيدلة، أسنان، علاج طبيعى: 85%.

- هندسة، طب بيطرى: 75%.

- تكنولوجيا حيوية، علوم صحية، فنون، حاسبات: 65%.

- الإعلام، اللغات والترجمة، إدارة الأعمال 60%.

- باقى التخصصات 55%.

ثالثًا: خفض الحد الأدنى للتقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية المتقدمين للجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة) وجامعة سيناء بنسبة 5% عن الحد الأدنى المقرر للجامعات الخاصة لهذا العام لهؤلاء الطلاب، على ألا يقل الحد الأدنى لأى كلية عن 55%.

رابعًا: بدء الجامعات الخاصة فى تلقى أوراق طلاب الثانوية العامة للعام الماضى بنفس الحد الأدنى المقرر للعام الماضى.