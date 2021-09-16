عاجل.. خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية للشهادات المعادلة

وحسبما أوضحت وزارة التعليم العالى فى بيان لها، انتهى اللقاء إلى دراسة ما يلى:
أولًا: مد فترة سداد المصروفات الدراسية للطلاب المرشحين للجامعات الخاصة حتى نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجارى.
ثانيًا: خفض الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية هذا العام على النحو التالى:
- الطب البشرى: 90%.
- صيدلة، أسنان، علاج طبيعى: 85%.
- هندسة، طب بيطرى: 75%.
- تكنولوجيا حيوية، علوم صحية، فنون، حاسبات: 65%.
- الإعلام، اللغات والترجمة، إدارة الأعمال 60%.
- باقى التخصصات 55%.
ثالثًا: خفض الحد الأدنى للتقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية المتقدمين للجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة) وجامعة سيناء بنسبة 5% عن الحد الأدنى المقرر للجامعات الخاصة لهذا العام لهؤلاء الطلاب، على ألا يقل الحد الأدنى لأى كلية عن 55%.
رابعًا: بدء الجامعات الخاصة فى تلقى أوراق طلاب الثانوية العامة للعام الماضى بنفس الحد الأدنى المقرر للعام الماضى.
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